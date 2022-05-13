【商場優惠】上水廣場消費滿額可1折換購 iPhone13　涼浸浸初夏園遊會盡攬食買玩

▲ 「1折換購賞」驚喜換購至潮iPhone13、Dyson風筒。（商場提供）

Landmark North上水廣場由5月14日至7月3日期間，推出涼浸浸・初夏祭活動，其中「涼浸浸初夏園遊會」設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」，只要在場內單日消費滿$300，即可參加遊戲，成功挑戰遊戲即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品（包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶）乙杯或其他精美禮品。

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此外，更有逾3萬件美容化粧、時尚飾品、潮流用品、餐飲美食禮券以低至1折激賞價發售！包括 G2000時尚棒球帽（優惠價$39）、老行家燕窩珍珠潤澤光采面膜（優惠價$6.5）、CRISELLA歐美簡約金屬手錶（優惠價$128）、ALLDAYMuffin鬆餅（優惠價$2.8）等！

「1折換購賞」驚喜換購則有iPhone13、Dyson風筒、Nintendo Switch、AirPods第三代等，只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，即可以激筍價換購。

記者：李越樺