【去水腫】連日暴雨濕度高易水腫　營養師提三大飲食法則去水腫

▲ 連日暴雨濕度高易水腫，營養師提三大飲食法則去水腫。

本港連日暴雨，濕度高令人容易水腫。除中醫角度的祛濕食療有助消除水腫、濕重疲勞外，營養學上也有幫助去水腫的方法。營養師Annie Lee李杏榆在Facebook專頁發文，提醒潮濕天氣下可注意的3個飲食法則，舒緩水腫問題。

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1. 高鉀少鈉

Annie指出，鉀和鈉是體內所需重要微量營養，其一作用是平衡體液。但若體內鈉高，就會容易水腫、血壓升高。因此日常需減少鈉攝取，例如所有調味料，如醬油、雞粉。以及加工食品：即食麵、罐頭、加工肉類、餅乾等。

相對地，若鉀高，則有助舒緩預防水腫情況，亦有助降血壓。Annie推薦可多吃鉀高食物，例如：

豆類︰薏米、 紅豆綠豆、眉豆、黃豆等

瓜菜類︰冬瓜、絲瓜、節瓜；菠菜、通菜、西洋菜等

水果︰香蕉、牛油果、奇異果等

2. 優質蛋白質

Annie解釋，當肌肉量不足或下降時，身體容易水腫。而蛋白質能維持肌肉量，建議每餐都儘量攝取優質蛋白質，例如：蛋、奶、豬牛雞肉、海鮮、豆類等。同時避免吃「非優質蛋白質食物」即加工肉，例如魚蛋、牛丸、火腿、香腸、漢堡、豆卜等。

3. 補充維他命B群

維他命B不足時容易出現水腫；多攝取能幫助營養代謝合成，促進新陳代謝和神經健康等。

而維他命B群多在蔬菜和穀物中，例如燕麥、糙米、粟米、菠菜、西蘭花等。其中B12又只存在於動物食物中，如蛋、魚、奶等。

Annie亦提醒，由於維他命B較不耐熱，煮久容易流失。若不常生食蔬菜，就要考慮維他命B營養補充品。另外，綠茶亦有助去水腫，可與3項飲食法則配搭食用。

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內容獲「營養師Annie Lee李杏榆」授權轉載。

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責任編輯：張沛