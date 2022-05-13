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【靚太廚房】美食Blogger教椰菜花代替米飯更飽肚　自製低卡高纖煙肉蝦粒椰菜花炒飯

休閒消費 16:21 2022/05/13

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

Joyce教大家用椰菜花代替米飯炒飯，既飽肚之餘又健康。

近年，椰菜花飯大受歡迎，除了是具有降低患癌風險的健康食材外，它比米飯更低卡及高纖，而且一樣有飽肚感覺。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享煙肉蝦粒椰菜花炒飯食譜，做法簡單，想控制體重瘦身又怕捱餓的你，可以一試!

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材料

椰菜花 450克
煙肉粒 100克
中蝦 8隻
乾蔥 2粒
雞蛋 2隻

調味

海鹽 半茶匙
黑胡椒 適量

做法

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1) 椰菜花洗淨，瀝水後切件，放入攪拌機打碎，乾蔥切碎備用。

2) 熱鑊以中火煎香煙肉粒，尚餘鑊中油份可把蝦肉煎至變色，盛起備用；

3) 用廚房紙抹乾淨鑊面，下1湯匙油爆香乾蔥碎，加入（2）椰菜碎和調味料，以中火炒至乾身。

4) 撥開椰菜，倒入蛋液，快手炒成蛋碎，再混合椰菜後熄火。

5) 最後加入煙肉粒和蝦粒拌勻，即可上碟。

下廚貼士

  • 椰菜花洗淨後，記得瀝水，炒出來的口感才會乾身。
  • 如果家中沒有攪拌機，則可以用刀切碎。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog

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責任編緝：張懿慧

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