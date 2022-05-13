【洗衣球燒傷】英3歲半男童手踭燒傷睡衣被烘成啡色　醫護指洗衣球造成

▲ 洗衣球未能溶解，滲入衣袖，燒傷男童手臂。

洗衣球是本港家庭常用的洗衣用品。不過英國一名3歲半男童，就被洗衣球殘留在衣物上的化學物質燒傷手臂。外媒報道指，該名英國蘇塞克斯郡（Sussex）的男童事發當日睡醒後不停哭鬧，媽媽安慰兒子時就發現其睡衣衣袖布料被烘成啡色，大驚之下，揭發兒子手肘內側被嚴重燒傷。

男童被送院治理，醫護人員則推斷傷勢為其家中所使用的Ariel（碧浪） 3合1洗衣球洗衫的殘留化學物質造成。同一品牌，款式相似的洗衣球在本港亦有出售。TOPick正就此向Ariel（碧浪）所屬的P&G香港查詢。

英國蘇塞克斯郡一名28歲媽媽近日一個早晨，發現3歲半兒子不斷哭鬧，於是媽媽仔細檢查兒子全身，發現兒子睡衣的衣袖有一處被熱力烘成啡色的痕跡。媽媽大驚之下撕開衣袖，居然發現兒子手踭內側已被嚴重燒傷，而之前兒子並無異樣。

▲ 男童手臂被洗衣球殘留化學物嚴重燒傷。（網上截圖）

該名英國媽媽接受媒體訪問時表示，家中所用的Ariel三合一洗衣球在洗衣機內未能完全溶解，並滲入兒子的睡衣袖管位置，然而衣袖上並無明顯痕跡，直至第二日殘留的化學物質才燒傷兒子皮膚，甚至連睡衣物料都因為高溫而變成啡色。

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更令人乍舌的則是當事主帶兒子到醫院診治時，醫院職員告知她，同類情況已非首次發生，「我被醫院燒傷科的醫護人員告知我，很不幸，但這並非罕見。」目前其兒子正在康復，該媽媽表示，希望提醒其他媽媽，洗衣球的潛在危險。她又呼籲公眾罷免同類產品，「產品包裝上完全沒有相關警告字句和指引，生產商也沒有提供協助」。她指，她致電向廠商查詢時，對方並未解釋為何其生產的洗衣球會造成燒傷，「他們只告訴我這些洗衣球的設計是會快速溶解」，並且僅賠償其30英鎊（約300港元）草草了事。

▲ 涉事的英國洗衣球產品。（網上截圖）

Ariel（碧浪）的生產商英國P&G發言人表示，公司最為重視顧客安全，對於有關事件感到非常遺憾。公司與傷者母親聯絡後，很高興得知傷者正在康復。英國P&G強調，所有洗衣球均符合英國法規，並有數百萬家庭每日都在安全使用；公司提醒顧客，洗衣時需先將洗衣球放入滾筒，並確保其完全被水溶解成液體。

▲ 本港有售相同品牌的同類產品。（網上截圖）

本港的大型連鎖超級市場，亦有出售與涉事產品相同品牌及款式相近的「碧浪3合1亮彩洗衣啫喱球」，產地為英國。TOPick正就此向P&G香港分公司查詢。

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責任編輯：王明芳