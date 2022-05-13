【端午節2022】REIGN蒟蒻米製糉減三成熱量　口感煙韌似糯米纖維勁增逾5倍

▲ REIGN首度加入蒟蒻米製糉，吃來更健康、不滯膩。(品牌提供)

一年一度糉歸來，以南非鮑魚作主打的美食品牌REIGN，今年端午節繼往開來，將鮑魚、黑松露、燕窩等食材配搭糉子，更首次加入日本蒟蒻米，令糉子吃來更健康、不滯膩，讓大家可以放心大快朵頤。



日本蒟蒻米是做成米粒形狀的蒟蒻，將糯米和蒟蒻米以2:1的比例用作包糭，可以令糖份和卡路里減少30%，食物纖維則增加5.3倍，令佳節吃糉無負擔。除了更健康，蒟蒻米亦獨有煙韌的口感，跟糯米相似，吃來口感更豐富。

是次REIGN用以製作蒟蒻糉的糉子款式包括燕窩十勝紅豆紫薯糭($368)、野生紐西蘭黑金剛鮑魚松露糉($498)、黑松露瑤柱糭($288)，用料之上乘，獨特矜貴，連城中名人甘比都是捧場常客。

▲ 野生紐西蘭黑金剛鮑魚松露糉($498)，有蛋黃、五花肉、日本瑤柱和金華火腿，更選用紐西蘭野生黑金剛鮑魚為餡料。(品牌提供)

燕窩十勝紅豆紫薯糭($368)，選用北海道十勝紅豆、日本紫薯、特選燕窩。十勝紅豆豆味特別香濃，粒粒飽滿，配上同樣香甜的紫薯，香氣四溢。粽子另配搭原樽即食官燕(20克)，滋潤養顏，加上摻入了低卡零脂肪的蒟蒻米製作，是女士們今年的不二之選。

野生紐西蘭黑金剛鮑魚松露糉($498)用料豐富，除了蛋黃、五花肉、日本瑤柱和金華火腿，更選用紐西蘭野生黑金剛鮑魚為餡料。黑金剛鮑魚外形如其名，帶冷酷的灰黑色，這種鮑魚在紐西蘭南部接近南極的火山帶無污染海域生長，只能由漁夫下潛徒手捕獲，非常罕有。其肉質彈牙之餘，更含豐富礦物質。

黑松露瑤柱糭($288)由瑞士米芝蓮星級廚師Jean-Marc Soldati監製，特別選用來自意大利中部的黑松露、日本瑤柱、特級蛋黃和五花肉作餡料，每粒米都有澎湃的松露和瑤柱的香氣，幽香撲鼻，加上無添加防腐劑，食得放心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

至於每年向隅，與本地馳名老字號老三陽合作的南非鮑魚瑤柱上海糉($598)，今年繼續應市。糉子用料考究，選用產自南非南部純淨無污染的沃克灣水域（Walker Bay）鮑魚，配搭金華火腿、日本瑤柱等矜貴餡料。當中南非鮑魚是一大亮點，有別於市面的鮑魚糉一般採用15至20克重的鮑魚製作。以上各款矜貴端午糉現正接受預訂，並於5月15日起於門市設有現貨。



Reign Abalone(尖沙咀 3468 5188)

Reign Abalone(中環 2869 9788)

Reign (柯士甸道 2833 1997)

記者：郭秀芳