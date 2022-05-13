【校園欺凌】無綫御用宮女張韋怡兒子遭同學踢心口　張韋怡斥責學校：試圖滅聲

▲ 張韋怡開直播哭訴兒子被校園欺凌。

無綫落選港姐及有無綫「御用宮女」之稱的張韋怡（Gogo）與富貴老公Michael育有一名7歲兒子，Gogo昨日（13日）在社交平台以千字控訴兒子遭受校園欺凌事件，Gogo將事件始末公開，一開始她就指「為教育工作者，沒有好好保護我小朋友，發現事件後還要冤枉佢，試圖滅佢聲！」

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Gogo表示於5月10日中午收到長電話，兒子被同學踢中心口跌倒，事情是兒子看見同學遭另一位同學踢，他過去勸說「不可以打人」，怎料隨即被「踢人同學」踢心口，而當時正值小息時間，沒有老師在場。

其後校長致電給Gogo，校長以保護同學為由不公開踢人同學的名字，Gogo指兒子告訴她由學期初開始被一個黃姓同學欺凌，而且受害還有其他同學，Gogo勞氣地說：「我當時也直接同副校長講咗，我相信這類事件已經不是第一次！我表示一個7歲小朋友可以如此這樣大動作、殘暴向另一個7歲同學（我個仔）兜心口踢，導致我個肥仔倒地，這個行為太暴力和事態嚴重，絕對不能姑息，校長亦表示一定會跟進。」

▲ 張韋怡的7歲兒子被同學踢心口。(ig圖片)

兒子想嘔沒胃口

而Gogo更指兒子被襲當晚想嘔、沒有胃口食嘢，她檢查過沒有表面傷痕，最後讓兒子請病假一日。

其後Gogo再向兒子跟進事件，兒子表示班主任竟然指他講大話，是他出手先，更被威脅以後不能上學，感到委屈的他，一直飲泣，Gogo更加氣憤說：「呢個班主任竟然用佢個身份，顛倒是非，壓制我兒子，令他身心受到二度傷害！」

Gogo打電話給學校了解，校長最後承認，該名黃姓同學是受刺激控制不到自己，攻擊其他同學的行為。校長亦答應會了解該班主任為什麼這樣處理事件。Gogo指等到下午4時多， 校方一個社工打電話來，游說她原諒這個黃姓「問題學生」，社工指該同學學習能力好高、只是不懂與其他人相處、心地善良、不懂表達自己等。

Gogo最後要求校方叫3方家長、3位小朋友（包括最初被踢的女同學）、班主任、校長及打人學生家長必須道歉，亦要求班主任解釋清楚為什麼要顛倒事非，並向Gogo的兒子仔道歉。Gogo引述該名社工說話，「家長，你究竟係咪想解決件事！？」

Gogo不滿地表示兒子才是受害者，直斥校方沒有維護公正、公平的態度施教：「欺善怕惡，顛倒黑白！你哋學校不做嘢，我個仔和其他正常小朋友，不會甘願做暴力傾向同學的沙包， 一句因為佢特別，我哋唔係讀緊特殊學校呀！」而事後Gogo昨晚更開直播哭訴兒子遭欺凌事件，情緒顯得相當激動。

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責任編輯:王明芳