【性感女神】貝依霖推最新限量NFT寫真　Chantale加強操練最佳Body示人

身材出眾並形象性感的貝依霖（Chantale Belle），將推出其個人限量寫真NFT，同時以持有者享寫真風格及主題決定權。Chantale更自爆在碼頭真空拍其中一輯NFT照片時，被一位釣魚叔叔看得目定口呆，場面相當有趣。

在2022年是香港NFT項目走出來的一年，就如寫真NFT項目『MENtaverse』。這是全球首個以元宇宙x直播平台為中心的NFT項目。第一階段共限量300張獨特寫真NFT，每一張都是由他們首位合作對象的Men’s Girl，Chantale貝依霖親自參與拍攝和仔細挑選出的。

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在第二階段，將會和其他的Men’s Girl發行1200張獨特寫真NFT。每個Men’s Girl具有各自不同的場景和風格。他們的創始NFT持有者有權投票決定照片的風格和主題。

花盡心機拍攝是次寫真項目的Chantale透露，最終揀選了300張相做第一階段的NFT，至於用甚麼準則及條件去挑選，每張有獨特性的靚相。

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真空上陣拍攝

Chantale說：「主要考慮粉絲喜歡我甚麼造型，因為NFT與傳統寫真有多少區別，理論上可以永續保留，所以非常用心拍攝及選擇，有些特別有mood是自己比較喜歡的。（圖中有列明）」

在辛苦拍攝背後， 她分享一件趣事：「在海傍拍攝時有個釣魚叔叔一真看着我們拍攝，因為幾個造型要真空上陣，團隊指釣魚叔叔看得目定口呆。」Chantale難忘為是次拍攝節食兼加強運動操練，笑言：「好彩瘦身不廋胸﹗」

預測寫真NFT成新趨勢

本身亦有投資加密貨幣及NFT的Chantale，對寫真轉化成NFT感到創新：「團隊往後提供的賦能是最吸引到我，這個新概念不單止買張相，亦是建立一個牢固關係社群，所以我不時入MENtaverse 的discord與他們聊天。」

她表示相信往後推出寫真NFT將成為新趨勢：「其實現在不論演唱會、會員卡，都漸採用NFT，至於是否值得投資就要看往後佈局。」