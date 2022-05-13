【燒錯屍】陳肇始稱事件與疫情無關　醫管局正全面檢視認領遺體程序

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。

屯門醫院殮房周三（11日）下午有兩具病人遺體被對調，事件涉兩名分別83歲及84歲男死者，其中一具遺體已被火化。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始今（13日）出席立法會衞生事務委員會。被問到事件是否涉制度問題，陳肇始說，事件屬人為失誤，與疫情無關，而醫管局內部已成立調查委員會，正全面檢視認領遺體程序，當中是否有要做得更好、更對位的情況，會立刻作出改善。

至於當局如何確保事件不再發生，陳肇始認為，醫管局及殯儀業界在認領遺體、送往殯儀館的每個環節中，要更嚴謹地核對遺體身分。她又說，當局十分關注事件，院方會與家屬密切溝通，提供最適切協助。



社區組織協會幹事彭鴻昌今早於一個電台節目表示，調亂遺體的事故非常少見，相信或與第五波疫情下死亡人數急升、公衆殮房工作量倍增有關。他又認為，事件中殮房及殯儀館雙方均有責任，建議日後應加強核對程序及溝通，亦促請醫管局完成調查後，公布事故成因。

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責任編輯：黃悅晴