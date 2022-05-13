【爆竊案】上環皇后大道中有單位遭爆竊　戶主失逾500萬古董及現金

上環皇后大道中189至205號啟豐大廈今早有單位發生連環爆竊案，72歲男戶主失去多件古董、音響及現金，損失約500萬元。

警方今早接到一名男子報案，指其位於皇后大道中189-205號啟豐大廈3樓的單位，疑被人撬鎖潛入爆竊，有搜掠痕跡。經事主點算後，證實損失超過200件約值330萬元古董擺設，另外10件約值50萬元影音器材及120萬元現金。

警員調查期間，發現除了現場單位外，賊人亦鑿穿牆壁潛入毗鄰單位爆竊，遂通知單位業主到場點算損失。其後證實單位已空置，並無財物損失。消息指被爆竊單位業主並不居於上址，單位已闢作貨倉，久未返回上址。案件現交中區警區刑事調查隊跟進，警方將翻查附近閉路電視以追查賊人犯案時間及過程，暫未有人被捕。

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記者：余思嵐、黃傑偉