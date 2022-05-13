【爆竊判囚】竊匪以200元出售估值23億毛澤東書法　3人認爆竊接贜判監28至30個月

▲ 竊匪以200元出售估值23億毛澤東書法，3人認爆竊接贜判監28至30個月。（資料圖片）

收藏家符春曉位於油麻地單位於2020年9月遭3名賊人爆竊，稱被偷去估值50億元收藏品，包括7幅估值共逾49億毛澤東親筆字畫。3人其後以200元出售其中1幅估值23億元書法，買家為求方便，將書法一分為二剪開。3名竊匪今（13日）於區域法院承認處理贓物罪及入屋犯法罪，被判監28至30個月。法官判刑時指，被告分別伙同犯案，從他們事前前往涉案地點踩線等案情，可推論兩人屬職業竊匪，有計謀犯案及計算精密。

被告吳永倫（45歲，散工）及何亦照（46歲，地盤散工）承認1項入屋犯法罪，許炳基(48歲，無業）則承認1項處理贓物罪。

控罪指吳及何於2020年9月10日，連同許進入油麻地彌敦道1單位後，在該處偷竊一批數量不詳的郵票及字畫、8瓶白酒及10個銅牌。許則於同日，連同吳、何知道或相信上述物品是贓物，而不誠實地從事或協助另一人或為另一人的利益而將該贓物保留、搬遷、處置或變現，或不誠實地作出如此安排。

代表律師求情時指，3人於犯案前不知道物品估價，因此以低價放售。法官判刑時指，吳、何兩人伙同犯案，從他們事前前往涉案地點踩線等案情，可推論兩人屬職業竊匪，判兩人入獄30個月。法官指，許在案中的行為與入屋犯法罪相近，案發時和爆竊者一起，必定得知涉案地點是民居，考慮到許有計謀犯案，且計算精密，判監28個月。

案情指，符春曉是來自內地的古董收藏家，收藏品存放在涉案單位。案發日，大廈保安員發現單位鐵閘及木門被撬開，於是報警。符在親友協助下點算單位內財物損失，並就損失作估值，包括1幅價值23億的兩米長毛澤東親筆書法（416字）、1幅價值4.3億元的毛澤東親筆手寫詩詞書法（76字）、5頁共值22.6億的毛澤東親筆手寫信件書法（共400字）及18套共值6,890萬的不同款式郵票等。

符的估算準則是以2013年1次拍賣中，毛澤東於1952年手寫給其他政治人物的信封（寫有10字），以人民幣655萬售出，即每個字價值65萬。至於毛澤東於1928至1934年的書法更為珍貴，估計每個字價值500至550萬人民幣。

警方翻查閉路電視片段，發現3名被告先到附近大廈的天台，再前往涉案大廈帶走被盜財物。因應警方呼籲，買家林先生聯絡警方指，林於案發前兩個月認識3名被告。案發日，許向林表示有些書法可出售，故林以200元購入1幅毛澤東書法及以300元購入銅牌。

林擬把買入的親筆書法掛在家中牆上裝飾，為方便而將書法剪成兩半。及至爆竊新聞播出後，何及許致電林稱，賣了些好東西給他，要求索取2萬元後逃走，遭林拒絶。

吳及何於警誡下作出招認，吳指，許把部分贜物以1萬元賣給綽號「地龍」的男子後，3人瓜分金額。何指，許把毛澤東親筆書法及2個銅牌以500元賣給林，其後何把全部偷來的郵票賣給好旺角購物中心的店舖。

▲ 長2.83米的報稱毛澤東字畫被剪開。（資料圖片）

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記者：梁錦麟