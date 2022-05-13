【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折

▲ 崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks，於5月18日至6月26日舉行。（SOGO提供）

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks將於5月18日至6月26日期間舉行，並會分3階段進行，於銅鑼灣店、尖沙咀店及SOGO eStore全方位為顧客帶來浪接浪的購物驚喜。

SOGO eStore由即日起至5月17日期間，更率先推出頂級品牌精選優惠及多重積分獎賞，讓大家快人一步率先預購︰

即日起至5月17日：SOGO eStore 獨家預購指定貨品

5月11至16 日：銅鑼灣店21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日

5月18至31日：崇光感謝祭Part 1

6月1至14日：崇光感謝祭Part 2

6月15至26日：崇光感謝祭Part 3

(1) SOGO eStore感謝祭預購兼享三重積分獎賞︰

由即日起至5月17日期間，SOGO Rewards會員凡首次於崇光網店單一購物滿淨值$600，可享額外5,000積分，更尊享2X積分。而會員於崇光網店預購及感謝祭期間，回購1次即享額外10,000積分；回購2次或以上更可享額外40,000積分。

(2) 崇光感謝祭美妝VIP預購日︰

由即日起至5月16日期間，崇光感謝祭美妝VIP預購日在銅鑼灣店21/F崇光宴會廳舉行。顧客可以優惠價預先選購限定美妝套裝，並尊享專業美容諮詢服務。品牌包括Estee Lauder、Lancome、SHISEIDO、Fresh、Kiehl’s、Clarins、Sulwhasoo及Albion。

同時有多重優惠，包括憑中銀崇光Visa卡於場內簽賬，可享額外5%現金回贈。SOGO Rewards 會員凡單一購物每滿淨值$1,200，即可獲贈崇光感謝祭美妝VIP預購日$100現金券一張。而SOGO Rewards YURI美妍卡會員於推廣期內，憑中銀崇光Visa卡於場內單一簽賬每滿$1,200，即可獲贈$50購物禮券一張。

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(3) 崇光感謝祭額外期間限定優惠

崇光感謝祭進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，例如由5月18日至6月26日期間，會員凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃，單一購物滿$1,200，即可獲贈美粧部$100現金券一張；或於4/F運動用品部，憑即日發票即可於指定專櫃，以優惠價換購特選貨品一份。

(4) 會員尊享POINTASTIC獎賞

SOGO Rewards會員可於感謝祭期間，透過POINTASTIC入手多款人氣貨品，凡於銅鑼灣店、尖沙咀店或SOGO eStore每消費$1，即可賺取1分積分，更可以低至3折積分加指定金額換購限量貨品。

(5) 中銀信用卡獨家優惠

即日起至7月3日期間，逢周五、六、日、公眾假期及崇光感謝祭，於崇光百貨簽賬，可享高達15%現金回贈。

(6) 精選焦點優惠貨品

感謝祭首3天，即5月18至20日，於銅鑼灣店及尖沙咀店，有來自美粧護膚、時尚服飾、家品及Freshmart食品的焦點優惠貨品，萬勿錯過。

網址︰https://www.sogo.com.hk/tc/happenings/2022-thankful-weeks

記者︰黃依情