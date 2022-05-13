【鐵路事故】65歲女子九龍塘站跳軌輕生　消防救起清醒送院治理

▲ 港鐵指有人進入東鐵綫九龍塘站路軌，東鐵旺角東至大圍站暫停服務。（資料圖片）

【14：21】港鐵表示，事故已經處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

【13：55】港鐵表示，由於有人進入東鐵綫九龍塘站1號月台路軌範圍，東鐵綫服務受阻。現時東鐵綫旺角東至大圍站暫停服務，來往紅磡至旺角東站維持10分鐘一班車，來往大圍至上水站維持8分鐘一班車；預計需要約45 至60分鐘處理事故。

港鐵指，往來東鐵綫及屯馬綫的乘客，可考慮於大圍站轉車，亦正安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站。

警方初步調查指，一名65歲女子在港鐵九龍塘站往上水方向月台懷疑墮軌，企圖自殺 。人員接報到場，消防將女子救起，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方於現場沒有檢獲遺書。

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責任編輯：李榮忠