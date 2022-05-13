  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 17:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵路事故】65歲女子九龍塘站跳軌輕生　消防救起清醒送院治理

社會 16:55 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

港鐵指有人進入東鐵綫九龍塘站路軌，東鐵旺角東至大圍站暫停服務。（資料圖片）

【14：21】港鐵表示，事故已經處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

【13：55】港鐵表示，由於有人進入東鐵綫九龍塘站1號月台路軌範圍，東鐵綫服務受阻。現時東鐵綫旺角東至大圍站暫停服務，來往紅磡至旺角東站維持10分鐘一班車，來往大圍至上水站維持8分鐘一班車；預計需要約45 至60分鐘處理事故。

港鐵指，往來東鐵綫及屯馬綫的乘客，可考慮於大圍站轉車，亦正安排免費接駁巴士行駛九龍塘至大圍站。 

警方初步調查指，一名65歲女子在港鐵九龍塘站往上水方向月台懷疑墮軌，企圖自殺 。人員接報到場，消防將女子救起，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方於現場沒有檢獲遺書。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【交通意外】西隧港島出口3車相撞　至少9名乘客受傷
今日 09:04
【交通意外】西隧港島出口3車相撞　至少9名乘客受傷
【以身作則】年輕司機撞車獲眾街坊救援　車禍後與父母逐家逐戶道謝展示好家教
16:52 2022/05/12
【以身作則】年輕司機撞車獲眾街坊救援　車禍後與父母逐家逐戶道謝展示好家教
【天雨路滑】黃大仙私家車疑自炒撞毀欄杆　無人受傷
09:51 2022/05/12
【天雨路滑】黃大仙私家車疑自炒撞毀欄杆　無人受傷

你可能感興趣

【交通意外】西隧港島出口3車相撞　至少9名乘客受傷
今日 09:04
【交通意外】西隧港島出口3車相撞　至少9名乘客受傷
【以身作則】年輕司機撞車獲眾街坊救援　車禍後與父母逐家逐戶道謝展示好家教
16:52 2022/05/12
【以身作則】年輕司機撞車獲眾街坊救援　車禍後與父母逐家逐戶道謝展示好家教
【天雨路滑】黃大仙私家車疑自炒撞毀欄杆　無人受傷
09:51 2022/05/12
【天雨路滑】黃大仙私家車疑自炒撞毀欄杆　無人受傷
交通事故 服務 九龍塘 大圍 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影