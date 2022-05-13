  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲印花】7-Eleven限量推出PEANUTSＸ FDMTL 拼布公仔　加$99換雙層保溫瓶+$10口罩收納套

休閒消費 14:40 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

7-Eleven限量推出PEANUTS x FDMTL 瀛格拼布公仔。

7-Eleven繼5月初破格聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫PEANUTS》，推出一套 8 款型格十足的「#OOTD日系穿搭包」後，再承接熱潮，推出3款限量版PEANUTS x FDMTL 瀛格拼布公仔，延續《花生漫畫》的風趣詼諧，同時配以FDMTL品牌獨特的拼布設計元素，粉絲必定要收藏。

PEANUTS x FDMTL 瀛格拼布公仔均由日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi（津吉學） ，採用品牌標誌性拼布圖案，以及配合日本Denim丹寧色系創作，將《花生漫畫PEANUTS》中人氣角色Snoopy、好友Woodstock及首度於香港登場的Olaf，組成一套3款限量版公仔。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同時亦推出雙層冷暖保溫瓶及口罩收納套，配以FDMTL彩色拼布及Snoopy圖案設計，滿滿日系時尚風格。瀛格拼布公仔、雙層冷暖保溫瓶及口罩收納套，將於5月18日7am起登陸7-Eleven。由即日起至6月28日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可獲印花一個，其後每$10可獲多一個印花。

換購期則由5月18日7am至7月1日，儲齊8張印花加$88，可換購瀛格拼布公仔一個，可自選款式，每人每日限換3件。而由5月18日7am起至7月1日，任何消費加$10即可換購口罩收納套一個，或任何消費加$99即可換購雙層冷暖保溫瓶一個，數量有限，換完即止。

瀛格拼布公仔除可儲印花換購，yuu會員更可於5月16日12nn起及5月17日率先訂購全套3款，以38,000 yuu積分加$180即可預訂，限量1,000套，換完即止。

記者︰黃依情

相關文章

【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
今日 14:19
【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
【美食速報】7-Eleven「7CAFÉ+」概念店登陸旺角　$20起手搖茶飲＋買滿$80可免運送上門
10:47 2022/04/14
【美食速報】7-Eleven「7CAFÉ+」概念店登陸旺角　$20起手搖茶飲＋買滿$80可免運送上門
【免費咖啡】7-11推出必中抽獎遊戲　5月11日起一連6日送出逾8萬杯咖啡【附換領方法】
15:58 2022/05/06
【免費咖啡】7-11推出必中抽獎遊戲　5月11日起一連6日送出逾8萬杯咖啡【附換領方法】

你可能感興趣

【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
今日 14:19
【著數優惠】SOGO感謝祭5月18日開鑼　美粧服裝家品廚具激減低至3折
【美食速報】7-Eleven「7CAFÉ+」概念店登陸旺角　$20起手搖茶飲＋買滿$80可免運送上門
10:47 2022/04/14
【美食速報】7-Eleven「7CAFÉ+」概念店登陸旺角　$20起手搖茶飲＋買滿$80可免運送上門
【免費咖啡】7-11推出必中抽獎遊戲　5月11日起一連6日送出逾8萬杯咖啡【附換領方法】
15:58 2022/05/06
【免費咖啡】7-11推出必中抽獎遊戲　5月11日起一連6日送出逾8萬杯咖啡【附換領方法】
7－Eleven 著數優惠 商場活動 口罩 設計 香港 品牌 日本

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影