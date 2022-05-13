【儲印花】7-Eleven限量推出PEANUTSＸ FDMTL 拼布公仔　加$99換雙層保溫瓶+$10口罩收納套

▲ 7-Eleven限量推出PEANUTS x FDMTL 瀛格拼布公仔。

7-Eleven繼5月初破格聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫PEANUTS》，推出一套 8 款型格十足的「#OOTD日系穿搭包」後，再承接熱潮，推出3款限量版PEANUTS x FDMTL 瀛格拼布公仔，延續《花生漫畫》的風趣詼諧，同時配以FDMTL品牌獨特的拼布設計元素，粉絲必定要收藏。

PEANUTS x FDMTL 瀛格拼布公仔均由日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi（津吉學） ，採用品牌標誌性拼布圖案，以及配合日本Denim丹寧色系創作，將《花生漫畫PEANUTS》中人氣角色Snoopy、好友Woodstock及首度於香港登場的Olaf，組成一套3款限量版公仔。

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同時亦推出雙層冷暖保溫瓶及口罩收納套，配以FDMTL彩色拼布及Snoopy圖案設計，滿滿日系時尚風格。瀛格拼布公仔、雙層冷暖保溫瓶及口罩收納套，將於5月18日7am起登陸7-Eleven。由即日起至6月28日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可獲印花一個，其後每$10可獲多一個印花。

換購期則由5月18日7am至7月1日，儲齊8張印花加$88，可換購瀛格拼布公仔一個，可自選款式，每人每日限換3件。而由5月18日7am起至7月1日，任何消費加$10即可換購口罩收納套一個，或任何消費加$99即可換購雙層冷暖保溫瓶一個，數量有限，換完即止。

瀛格拼布公仔除可儲印花換購，yuu會員更可於5月16日12nn起及5月17日率先訂購全套3款，以38,000 yuu積分加$180即可預訂，限量1,000套，換完即止。

記者︰黃依情