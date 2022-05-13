【抗疫支援】煤氣公司推1,000萬元餐飲券計劃　冀支援基層及餐飲業

▲ 煤氣公司推1,000萬元餐飲券計劃，冀支援基層及餐飲業。（煤氣公司提供）

煤氣公司推出總值1,000萬元的煤氣餐飲券計劃，期望支援弱勢社群，同時帶動本地消費。計劃向每位已經參加煤氣優惠計劃的客戶派發價值200元餐飲券，預計可惠及全港 50,000 個家庭，相關餐飲券可用於約600間指定食肆。

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑表示，明白疫情影響基層市民生活，他們需要社會各方支援。煤氣公司希望透過是次餐飲券計劃，可稍為減輕弱 勢社群的生活壓力。他又指，餐飲業一直是煤氣公司的緊密合作夥伴，而業界在疫下首當其衝，盼這計劃也可助行業盡快復甦。

煤氣優惠計劃的受惠者包括長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭。凡於2022年4月30日前獲成功批核煤氣優惠計劃的客戶， 均有資格領取餐飲券。煤氣公司會將餐飲券郵寄到所有合資格客戶的通訊地址。

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責任編輯：李榮忠