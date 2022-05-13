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【上訴終院】跨性別人士身分證改性別被拒　上訴准向終院申上訴許可

社會 14:45 2022/05/13

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跨性別人士身分證改性別被拒，上訴准向終院申上訴許可。（資料圖片）

兩名未完成變性手術的跨性別人士，早前就未能更改身份證上性別提出司法覆核被判敗訴，上訴庭亦駁回上訴申請。兩名人士早前向上訴庭申請終院上訴許可，上訴庭今（13日）頒下判詞批准申請，認為上訴人提出之法律觀點，涉及重大而廣泛的重要性，故批准其上訴許可申請。

上訴人Q及謝浩霖；答辯人人事登記處處長。雙方早前透過書面處理申請，上訴庭頒下判詞指出，上訴庭批准上訴人提出的部份法律爭議，包括政策要求跨性別人士更改身分證性別前，須完成整套變性手術，會否構成殘酷對待、不人道或侮辱，有違《香港人權法案條例》；而政策亦是否與人權法案下之私隱權合乎比例等。

上訴庭認為有關法律觀點觸及《香港人權法案條例》第3及14條之相互作用，政策亦影響其他個別人士，基於涉及重大而廣泛的重要性，故批准其終院上訴許可申請。

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記者：林育慧

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