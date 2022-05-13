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【藉詞斂財】訛稱借交通費騙18歲女1,000元　警方拘捕54歲無業男揭另涉多2案

社會 15:11 2022/05/13

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大埔警區刑事調查總督察張晉堂。(黃傑偉攝)

粉嶺一名雜貨店女店員借出1,000元予一名不認識的男子，其後發現受騙而報警。警方昨日(12日)下午於元朗區，以「以欺騙手段取得財產」拘捕一名54歲無業男子。

大埔警區刑事調查總督察張晉堂指，案件發生於本周日(8日)下午，粉嶺一間雜貨店的18歲女店員，遇到一名登門男子，男子聲稱自己沒帶銀包，向女事主商借1,000元作交通費，並留下一些虛構個人資料，包括身份證、住址、及手提電話號碼，承諾稍後會返回店舖還錢，以騙取受害人信任。

女店員不虞有詐借出1,000元予男子，惟男子一去不返，女店員發現被騙而報警求助。案件交大埔警區刑事調查隊第5隊接手，經深入調查及分析後，鎖定一名目標人物，昨下在元朗區拘捕一名涉案54歲、報稱無業的本地男子。

經調查後，警方發現男子另涉及2宗分別於灣仔及觀塘的類似手法案件，同樣以博取受害人同情心，留下虛假資料騙取款項。案件現交大埔警區刑事調查隊第5隊跟進，警方呼籲遇上同樣經歷的市民，可聯絡大埔警區刑事調查隊第5隊，又重申以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁10年。

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記者：黃傑偉

 

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