耀中耀華《星空說》第二場載譽歸來　騰訊創始人之一李海翔先生親臨香港耀中　與學子暢談科技叢林中的生存之道　重新審視科技與人

當科技洪流席捲生活，它對不同領域會帶來什麼影響？耀中耀華《星空說》第二場載譽歸來，並榮幸邀請騰訊創始人之一李海翔先生（Vic Lee）為主講嘉賓，於5月10日親臨香港耀中國際學校校園，以「未來已來，重新審視科技與人」為題與學子暢談科技叢林中的生存之道。



耀中耀華秉承「與科技結盟」使命，以「未來已來，重新審視科技與人」為主題，與耀中耀華學生和線上觀眾交流，並深入剖析在人類被科技賦能成為必然的現實下，科技如何衝擊世界的運作；科技創造者、使用者和擁有者所承擔的責任，以及教育該如何重新定位，讓耀中耀華學生善用科技作為工具，更全面地建立思考和探索的過程，迎接未來的挑戰。

▲ 耀中耀華教育網絡行政總裁兼校監陳保琼博士透過錄影片段致送歡迎辭。

暢談新常態下的科技應用 為師生解答疑難



從科技巨頭、創投轉身至教育，Vic涉獵多個領域範疇。耀中耀華學生對這位拓荒者、創業者、跨界者和實踐者深感興趣，在圓桌討論和問答環節把握發問機會。現場幾位同學提出有深度且值得思考的問題，從元宇宙（Metaverse）到非同質化代幣（NFT）的應用、如何在使用科技和保護隱私上取得平衡，以至科技的飛速發展會否導致社會崩潰等，Vic都詳細用心地一一解答。有耀中耀華同學好奇，疫情是否令人類更加依賴科技？科技的使用日趨頻繁，Vic認同長遠而言無疑為社會帶來正面影響，但值得深思的是，當面對面交流減少，對人與人的關係會帶來甚麼影響。



參與圓桌討論的耀中耀華課程主任（教育科技）Jarret Deme先生致力將新興科技的力量融入到學生的生活之中。他切身地問及當科技不斷發展，教師的工作20多年後會否被AI或機器人所取代？ Vic認為教育的需要仍然存在，學校彼時可能需要創造環境，讓年輕人體驗不同的選擇。伴隨著科技發展，Vic希望它能使教育更為高效，老師更能照顧學生的需要、激勵和發展學生的興趣，成為教育的促進者。

▲ 是次活動亦透過多個線上平台，包括Youtube、PolyV及微信在上海、北京及美國矽谷等多個校區進行連線直播。

分享跨界洞見 以自身經歷激勵學子



除了科技知識，Vic毫不保留地向年輕學子分享如何克服人生中最艱難的經歷，他相信一個人難以解決全部問題，要與其他人通力合作，並勉勵學生要突破認知和視野上的局限性，他補充：「個人的成功取決於是否做出最好的決定」。



通過《星空說》對話，Vic帶領耀中耀華學子重新審視科技與人，強調在變化不斷的當下，自省、了解自己的能力和局限，以及擁有開放心態都無比重要。人類面對挫折和失敗時能快速復原，才能不斷進步。在場學生也深受啟發，其中一位學生主持洪欣喻表示：「耀中一直提倡『科技向善』（Technology For Good）的理念，為我在探尋科技的道路上奠定了堅實道德基礎。今天的對話讓我意識到科技無處不在，而且與我們的生活息息相關。」另一名學生主持林子暄亦指出：「IB課程中的知識論（Theory of Knowledge）課程讓我能夠充份探索和應對技術帶來的各種道德挑戰。今天我們除了向Vic學習外，我們亦在反思自己的學習道路上有沒有達到『與科技結盟』的願景。」

▲ 耀中耀華教育網絡副行政總裁（K-12教育） 陳昕生博士向李海翔先生致送紀念品。

迸發創新觀點 《星空說》為社群建構對話平台



耀中耀華深信好的教育絕不囿於課室，而是無時無刻在廣闊的世界，在開放的對話中發生，去年發起公益活動《星空說》，旨在為耀中耀華社群建構平台，通過邀請來自教育、文化、藝術、科技、商業、慈善、體育等不同界別的傑出人士分享洞見，以激發靈感，增進交流，迸發出創新觀點和想法。首場活動在上海耀華臨港校區舉行，主講嘉賓為上海紐約大學創校校長俞立中教授。是次活動亦透過多個線上平台，包括Youtube、PolyV及微信及媒體夥伴平台在上海、北京及美國矽谷等多個校區進行連線直播，線上線下吸引近30,000位學生、老師和家長等人士收看。

▲ 李海翔先生與兩位學生主持洪欣喻（左）和林子暄（右）及耀中耀華課程主任（教育科技）Jarret Deme先生（右二）合照留念。

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耀中耀華教育網絡是一個植根於香港、足跡遍及中國內地、美國矽谷及英國薩默塞特郡等20個區域的國際性辦學機構，提供嬰幼兒至高等學院的全人教育。耀中耀華致力為學生營造一個正面、活潑的學習環境，主張推行「探究式學習」、「遊戲中學習」及品德教育，令學生可按個性及能力在學習中找尋樂趣，成就品學兼優、個性獨立的未來社會精英。如欲了解更多資訊，請瀏覽耀中耀華教育網絡網頁。



(特約)