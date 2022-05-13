耀中耀華《星空說》第二場載譽歸來 騰訊創始人之一李海翔先生親臨香港耀中 與學子暢談科技叢林中的生存之道 重新審視科技與人
當科技洪流席捲生活，它對不同領域會帶來什麼影響？耀中耀華《星空說》第二場載譽歸來，並榮幸邀請騰訊創始人之一李海翔先生（Vic Lee）為主講嘉賓，於5月10日親臨香港耀中國際學校校園，以「未來已來，重新審視科技與人」為題與學子暢談科技叢林中的生存之道。
耀中耀華秉承「與科技結盟」使命，以「未來已來，重新審視科技與人」為主題，與耀中耀華學生和線上觀眾交流，並深入剖析在人類被科技賦能成為必然的現實下，科技如何衝擊世界的運作；科技創造者、使用者和擁有者所承擔的責任，以及教育該如何重新定位，讓耀中耀華學生善用科技作為工具，更全面地建立思考和探索的過程，迎接未來的挑戰。
暢談新常態下的科技應用 為師生解答疑難
從科技巨頭、創投轉身至教育，Vic涉獵多個領域範疇。耀中耀華學生對這位拓荒者、創業者、跨界者和實踐者深感興趣，在圓桌討論和問答環節把握發問機會。現場幾位同學提出有深度且值得思考的問題，從元宇宙（Metaverse）到非同質化代幣（NFT）的應用、如何在使用科技和保護隱私上取得平衡，以至科技的飛速發展會否導致社會崩潰等，Vic都詳細用心地一一解答。有耀中耀華同學好奇，疫情是否令人類更加依賴科技？科技的使用日趨頻繁，Vic認同長遠而言無疑為社會帶來正面影響，但值得深思的是，當面對面交流減少，對人與人的關係會帶來甚麼影響。
參與圓桌討論的耀中耀華課程主任（教育科技）Jarret Deme先生致力將新興科技的力量融入到學生的生活之中。他切身地問及當科技不斷發展，教師的工作20多年後會否被AI或機器人所取代？ Vic認為教育的需要仍然存在，學校彼時可能需要創造環境，讓年輕人體驗不同的選擇。伴隨著科技發展，Vic希望它能使教育更為高效，老師更能照顧學生的需要、激勵和發展學生的興趣，成為教育的促進者。
分享跨界洞見 以自身經歷激勵學子
除了科技知識，Vic毫不保留地向年輕學子分享如何克服人生中最艱難的經歷，他相信一個人難以解決全部問題，要與其他人通力合作，並勉勵學生要突破認知和視野上的局限性，他補充：「個人的成功取決於是否做出最好的決定」。
通過《星空說》對話，Vic帶領耀中耀華學子重新審視科技與人，強調在變化不斷的當下，自省、了解自己的能力和局限，以及擁有開放心態都無比重要。人類面對挫折和失敗時能快速復原，才能不斷進步。在場學生也深受啟發，其中一位學生主持洪欣喻表示：「耀中一直提倡『科技向善』（Technology For Good）的理念，為我在探尋科技的道路上奠定了堅實道德基礎。今天的對話讓我意識到科技無處不在，而且與我們的生活息息相關。」另一名學生主持林子暄亦指出：「IB課程中的知識論（Theory of Knowledge）課程讓我能夠充份探索和應對技術帶來的各種道德挑戰。今天我們除了向Vic學習外，我們亦在反思自己的學習道路上有沒有達到『與科技結盟』的願景。」
迸發創新觀點 《星空說》為社群建構對話平台
耀中耀華深信好的教育絕不囿於課室，而是無時無刻在廣闊的世界，在開放的對話中發生，去年發起公益活動《星空說》，旨在為耀中耀華社群建構平台，通過邀請來自教育、文化、藝術、科技、商業、慈善、體育等不同界別的傑出人士分享洞見，以激發靈感，增進交流，迸發出創新觀點和想法。首場活動在上海耀華臨港校區舉行，主講嘉賓為上海紐約大學創校校長俞立中教授。是次活動亦透過多個線上平台，包括Youtube、PolyV及微信及媒體夥伴平台在上海、北京及美國矽谷等多個校區進行連線直播，線上線下吸引近30,000位學生、老師和家長等人士收看。
有關耀中耀華教育網絡
耀中耀華教育網絡是一個植根於香港、足跡遍及中國內地、美國矽谷及英國薩默塞特郡等20個區域的國際性辦學機構，提供嬰幼兒至高等學院的全人教育。耀中耀華致力為學生營造一個正面、活潑的學習環境，主張推行「探究式學習」、「遊戲中學習」及品德教育，令學生可按個性及能力在學習中找尋樂趣，成就品學兼優、個性獨立的未來社會精英。如欲了解更多資訊，請瀏覽耀中耀華教育網絡網頁。
(特約)