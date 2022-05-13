【第五波疫情】社署明日交還4間早前用作暫託中心體育館　亞博館則繼續運作

▲ 社署明日交還4間早前用作暫託中心體育館，亞博館則繼續運作。（政府新聞處）

社署今日（13日）宣布，因應疫情緩和，4間早前用作暫託中心的體育館將於明日（14日）交還予康文署，分別為彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和荃灣西約體育館。

社署亦將於5月21日將天水圍體育館交還予康文署，而位於啟德郵輪碼頭內的啟德暫託中心將於五月底結束營運。設於亞洲國際博覽館2、3、5、6和7號館的臨時檢疫中心／暫託中心則會繼續運作，提供約1,000張病床，接收來自安老院或殘疾人士院舍的確診或被界定為緊密接觸者的住客。

社署向在暫託中心提供照顧服務及醫療支援的機構和團隊表示感謝，形容他們的熱誠和專業精神，以及不辭勞苦的付出，不僅令長者病人得到適切的照顧，亦在疫情最嚴峻的時刻，紓緩了公立醫院和安老院舍所面對的沉重壓力。

社署指，會繼續密切留意疫情發展。如有需要，社署會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，重啟暫託中心。

自今年二月起，社署陸續於多間體育館及啟德郵輪碼頭設立暫託中心，照顧確診新冠肺炎但症狀輕微的長者病人，以及經醫院管理局評估後確認為正在康復並適合入住的體弱長者。

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責任編輯：李榮忠