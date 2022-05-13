【變愛治療室】隔離出關即與麥玲玲做直播　胡鴻鈞真情剖白談愛情觀

▲ 隔離出關即夥拍麥玲玲做直播，胡鴻鈞面對另一半有錢有名氣有壓力。

胡鴻鈞（Hubert）早前北上進行宣傳工作，於中山完成14日隔離後便前往佛山，火速跟麥玲玲參與網上直播節目，高峰期有近8萬人參與。

Hubert除分享隔離期間生活外，亦跟網民分享了自己的愛情觀及擇偶條件，在麥玲玲追問到若另一半比自己強勢時，Hubert更坦言面若另一半比自己有錢有名氣，自己會壓力倍增。

Hubert與麥玲玲現身以戀愛為主題的節目《戀愛治療室》，剛出關的Hubert即被Fans關心他的隔離生活：「隔離生活就是每日7點半起身，8點半做核酸檢測，是非常準時就敲你門，其實有可能晚一點嗎？完成後再睡一會，10點半午餐、5點半晚餐，所以主要都是吃跟拉，當中也有創作歌曲，但需要時間慢慢整理。」

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暢談愛情觀

說過近況後，麥玲玲也聯同線上粉絲「盤問」Hubert，單刀直入問他對愛情的看法。

麥玲玲問到Hubert能否接受另一半比他有名氣或有錢，Hubert毫不考慮即道：「如果有一天遇到一個女生地位比我高，但又互相喜歡，我會感到很遺憾。可能自己白羊座性格喜歡比較，一比較就有壓力。男生有錢壓力會少一點，女的比男的有錢，的確會比較有壓力。」

與粉絲網上聊天

麥玲玲聽罷也十分認同Hubert的看法：「家底沒那麼好的女生，可能很容易滿足，你買一個包包送她已經很開心；如果對方家境比較好，可能有的還是限量版包，包包也不是甚麼特別的東西。」

與麥玲玲分享愛情觀外，Hubert又會與網友連線聊天，解答感情問題，不少Fans為跟偶像對話，也不介意等候超過1個多時。

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為個唱積極減肥

其中有Fans問到應否因為年紀問題而將擇偶條件降低，Hubert表示自己寧缺莫濫，所以也會教Fans這樣做，再被問到擇偶條件，Hubert說：「我會想另一半跟我有共同興趣，價值觀要相近，也希望對方喜歡我的音樂，不過我已經有好多老婆，因為我把Fans都叫做老婆。」

氹得Fans開懷甜笑的Hubert，也直言會為另一半花點心思，他說：「我會下廚，也會手做賀卡送她。」但麥玲玲即笑道：「我老公都有，因為平嘛！」Hubert聽罷，即露出尷尬而不失禮貌的笑容，帥氣可愛。

除宣傳工作外，Hubert在節目中亦透露已積極減肥，為7月16號於澳門舉行的演唱會作準備，而新歌亦準備就緒，期待已久的Fans很快便可以聽到。