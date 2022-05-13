【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（13日）出席記者會，交代最新疫情。

【17:00】

徐樂堅表示，室內環境一定存在感染風險，會有短距離的空氣傳播，不過室內換氣量高可以減少病毒在室內停留的時間；而市民若有不適應盡快檢測，陽性者盡量在家隔離，避免外出。

【16:55】

徐樂堅表示，相信每日200至300個案會持續一段時間，不過經過大量市民染疫及疫苗接種，構成「混合免疫」，相信不會有大型爆發，但社區仍有感染風險，市民仍然需要保持社交距離，以及接種疫苗防死亡及重症。

【16:46】

張竹君表示，今早在星月樓取了40多個樣本，目前懷疑是在5月7日發生傳播，建議在市民若在之後日子曾到訪星月樓，可以進行檢測。

【16:44】再錄多3宗死亡個案

張竹君表示，再錄多3宗死亡個案，今波疫情累計共9146宗死亡個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:43】新旺會再多2人確診

張竹君表示，新旺會發現多2宗個案，目前共涉及6宗個案，當中2人認識（詳情即看【下一頁】）。

【16:42】上環星月樓至少29人染疫

張竹君指，上環星月樓5月7日晚上6至7時涉及28名食客、1名職員確診，年齡介乎8至77歲。當晚共有200名食客、50職員須強檢（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】錄3宗學校呈報陽性個案

張竹君表示，今早紅雨學校停課，但仍錄3宗學校呈報陽性個案，涉及1名學生及2名職員，分別來自3間學校（詳情即看【下一頁】）。

【16:37】今日新增298宗確診

本港今日新增298宗確診，當中126宗屬核酸陽性、172宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.5萬宗確診。

當中21宗屬輸入個案，其中6宗於機場確診、14人於檢疫酒店確診，是第3至第7日樣本，另有1宗為12日樣本，涉一名25歲男子，4月28日由新加坡抵港，於4月20日曾在新加坡染疫，在12日樣本CT值接近40，相信是復陽個案。

【16:30】徐樂堅：康復後一個月可接種疫苗 勿待二維碼過期才打針

徐樂堅稱疫苗安全有效，康復者一個月後便可接種疫苗，呼籲不要等到康復二維碼到期才去接種（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】徐樂堅：疫情高峰受感染如未呈報 至今已可接種疫苗

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，近日疫情雖緩和，但不能掉以輕心，接種疫苗仍然是十分重要，目前有逾8成60歲以上長者及7成兒童已接種第一針，不過仍有40萬名長者未接種疫苗，呼籲市民盡快接種疫苗。

徐樂堅表示，在過往約收到8萬宗透過電郵、電話補回申請疫苗通行證，目前沒有積壓大量的待處理個案。

另外，徐樂堅指若有市民在疫情高峰受感染如未呈報，至今都過去近一個月，已可接種疫苗。

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記者：TOPick港聞組