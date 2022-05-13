【架構重組】政府擬本月中向立法會提交架構重組方案　冀6月底前獲立法會通過

▲ 立法會內務委員會今日通過成立小組委員會，以便盡快開始審議當局提出的架構重組方案。（陳葆琳攝）

政府即將換屆，現屆政府期望5月中將方案交上立法會討論，6月底前獲得通過。立法會內務委員會今日通過內會轄下委任小組委員會，率先研究政府加構重組方案及相關事宜，會上多名議員要求加入小組委員會。

內會主席李慧琼匯報與行政長官辦公室主任會面的情況。她引述特首辦主任指，現屆政府計劃約於5月中向立法會提交有關政府架構重組的決議案，隨後亦會把相關人事編制及財務建議提交立法會，希望議員考慮先成立小組，以便盡快開始審議當局提出的重組方案，期望最終方案可以於6月底前獲得通過，讓新一屆政府可以盡快籌組領導班子。

提出預先成立小組委員會研究的內會副主席馬逢國說：「事實上現在時間較緊迫，如果是要採納的，要有一個程序要做，包括都要將想法草擬好，由現屆政府提出，交由立法會審議，包括人手編制及財務建議……為保證時間充份，適宜成立一個小組去處理，節省時間。」

李慧琼補充，早前立法會處理一些重要法案時，亦曾使用相關做法，包括處理完善選舉制度及延後特首選舉事宜等。自由黨張宇人認為，比起一般須等到條例交到立法會再逐條審議，現時問題「行先一步」成立小組委員會率先研究，議員可以提早就政策提出問題，做法「很有用」，讓議員有充足時間，就著政策討論得更透徹。

狄志遠亦認為，率先成立小組委員會研究是有必要，他關注架構重組如何進一步體現問責制效果，以及現屆政府回覆議員的提問，是否等同下屆政府的想法。李慧琼表示，侯任特首辦公室已成立，相信到立法會與議員討論政策的官員，必定會經過溝通，想法亦得到新任特首的接納。

經民聯梁美芬則指，政府加構重組幾乎可能牽涉整個香港的利益，故同意提前小組，讓大家可以充份討論。

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記者：陳葆琳