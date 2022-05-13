【跨境學童】調查指8成跨境學生跟不上學習進度　朱國強促教育局加強支援

▲ 疫情下跨境生至今仍未能回港上學。（資料圖片）

新冠肺炎疫情已持續兩年多，兩地至今仍未正常通關，令跨境生不能來港上學。教育界立法會議員朱國強向跨境生家長進行問卷調查，發現85％受訪家長的子女正進行網課，80%家長反映子女跟不上學習進度，96%家長支持分階段安排跨境生回港上課，半數受訪家長更指，如今年9月新學年兩地仍未通關，或考慮申請退學。

問卷調查於4月底進行，一周內收回3,642份由跨境生家長填寫的問卷，當中1,425為中學生家長、2,192位小學生家長、11位幼稚園生家長，14位未能顯示類別。受訪家長的子女中，85%正以網課形式接受香港教育，8%已搬到香港，5%在內地學校借讀，但保留香港學位。

不少受訪家長反映子女遇到困難，其中80%指跟不上學習進度、77%指子女社交能力受影響。96%受訪家長支持分階段安排跨境生回校上課，有77%家長期望通關後，當局可支援學校安排點對點接送跨境生家長。另外，跨境生家長亦期望當局可提供津貼，協助家長支付參加內地學習中心、購買及郵寄教科書的費用。

若今年9月新學年兩地仍未能通關，約6%跨境生家長表示會向香港學校申請退學，另有半數人表示現正考慮中，暫未能確定屆時會否向申請退學。

朱國強指出，疫情下跨境生的身心健康、社交情緒及學習進度均大受影響，促請政府加強支援跨境學童，包括在兩地疫情穩定的大前提下，盡快與內地當局商討，讓部分班級的跨境生於本學年內回港上課，亦應增加支援跨境學生課程「學習支援」及「心理社交支援」的名額。

朱國強說，跨境生兩年多沒有享受到校內的多項教育服務、支援及活動，亦未能領取津貼，包括午膳津貼、課後支援服務、特殊學習需要評估等等，他促請當局向跨境生提供特別津貼，以應付在內地的相關學習費用。

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責任編輯：黃悅晴