【第五波疫情】 西環邨至今已有28人確診　西苑臺佔22宗涉14戶

▲ 西環邨。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（13日）出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，西環邨昨日有超過1600人做檢測，找到22宗個案，其中西苑臺有16宗，西環邨中苑臺揪2個案，北苑臺則有4個案。

張竹君指，西苑臺在5月8日、11日及12日共錄5宗確診，另再有一名確診者家屬染疫，即過去7日已錄6個案；連同圍封強檢的16個案，累計已有22宗確診，涉及14單位，8個樓層及5個方向。中苑臺涉及1個單位，北苑臺則涉及有3單位。

徐樂堅表示，西環邨污水檢測的數值為600萬個立方米，過往3月某些大廈約400至500萬個立方米，會找出幾十至100宗確診，但找出的宗數主要視乎患者是否在病發初期，若是排除病毒量會較高。他又相信，是此西環邨圍封強檢已經找出相關個案。張竹君亦補充，西環邨的個案普遍CT值均偏低，即病毒量較高。

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記者：蘇文軒