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【大雨淋病】小朋友雨天擔遮也傷風感冒　中醫教熱水浸腳驅寒祛濕

兒童健康 15:59 2022/05/13

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小朋友雨天擔遮也有機會淋病，易傷風感冒。　

天文台指出近日受一道活躍低壓槽影響本港，有大雨和狂風雷暴，而周六、周日天氣仍不穩，有大雨或暴雨出現。有家長表示日前兒子有擔遮，可是當天晚上開始傷風感冒。註冊中醫馬琦傑「中醫爸B」拆解大雨淋病的原因及9項對策。

註冊中醫馬琦傑昨日（12日）在facebook專頁「中醫爸B-馬琦傑醫師」發帖，有家長向他表示上午正下大雨，兒子當時外出有撐傘，可是晚上就開始傷風感冒，他向醫師求助。馬醫師解釋淋雨就會易病，淋到雨會病原因是︰

雨水滴在頭、頸、肩膀，容易令體溫下降，加上濕衫褲鞋襪長時間貼住皮膚，風寒濕氣容易侵襲身體。

最新影片︰

穿雨褸保護頭頸肩膀免沾濕

馬醫師提出9項要點，包括可以考慮穿雨褸較好。大雨時有不少人選擇撐傘，如果是小朋友或體弱人士，馬醫師建議他們用雨褸，因為可以好好保護頭、頸、肩膀，免受接觸雨水寒濕。

同場加映︰

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另外8項其他淋雨後重點如下︰

1. 如果淋到雨水，記得要第一時間抹乾。

2. 帶定另一對乾爽襪準備更換，如許可的話最好換鞋。

3. 現在一般學校都有冷氣，記得教定小朋友淋雨後，要穿上外套以防吹到凍到，或希望校方可以調節冷氣。

4. 回家後，如果小朋友有少少透明鼻水，記得飲陳皮薑水。

5. 冲較熱的熱水涼，冲完涼之後早少少讓小朋友浸腳，最好可以浸耐少少，驅寒祛濕。

6. 食飯只吃清淡食物，不要吃油膩、煎炒、生冷、過甜等食物。

7. 晚上可以幫小朋友揑脊或睡砭石床塾，背脊有督脈及膀胱經是人體陽氣和各臟腑的連結，加強免疫力。

8. 早少少睡覺，最好在晚上9時半前，並在早上7時前起床，起身飲一杯熱紫淮山水，加強脾胃，支持全身體質。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕

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