【海外升學】家庭財力僅夠一人去外國讀書　2孩港爸媽陷兩難7大抉擇點揀好

▲ 有家庭財力僅夠一人海外升學，父母不知應讓哪個孩子去外國讀書。

有父母會安排子女到海外升學，接受外國教育，但學費、雜費、生活費等花費不菲，動輒每年數十萬，要考慮家庭經濟能力可否負擔到。有2孩家庭財力僅夠一人海外升學，父母陷入兩難，不知應讓哪個孩子去外國讀書。

一名網民周三（11日）於「親子王國討論區」以「資源衹（只）夠1個小朋友出國」為題發帖文，分享為人父母的表親面對的煩惱，對方有一對子女，二人年齡相差2歲，而經濟能力只夠供一名子女出國讀書。假設子女都想到海外升學，他面臨以下7個抉擇︰

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網民意見不一︰兩個都唔去

不少媽媽網民寧願「兩個都唔去」，都不希望造成對孩子的不公及傷害，或因此破壞家庭關係。有網民留言，「一係一齊去，一係一齊唔好去」、「以免傷咗手足情， 唔想佢哋覺得父母偏心」、「冇比較，冇傷害」、「真心會怨一世， 寧願留錢養老」、「要去就第日大個咗自己供自己去」、「邊個想去自己俾心機考獎學金」。

另有網民認為會讓成績較差的子女去，因為「出去讀完書返嚟叫浸過洋水，返香港都較容易有嘢做」、「可能差嗰個比較適合外國教育，唔少人去到外國先讀到書」，而成績較好的一個「邊度讀都叻」，總有出路。不過，有人不認同，有感無心讀書的話會浪費爸媽一片苦心。

公平父母︰幾辛苦都供兩個去

此外，亦有家長覺得如果兩個子女都想去外國讀，幾辛苦都會盡量滿足，盡力想辦法，而且不應因男或女而作決定，留言「有能力供，唔應該分男女，仔女都自己生」。有網民建議按子女性格、學習態度、留學心態等作決定，也有網民提出，只要一家移民就解決下一代教育問題。

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責任編輯︰王明芳