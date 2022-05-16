【升小面試】教育顧問揭小一面試5大範疇　3個面試準備要從0歲開始培養

▲ 教育孩子非一朝一夕的事，小一面試的準備，要由0歲開始培養。（iStock圖片）

近兩年多的疫情下，幼稚園不斷停課，幼兒缺少校園生活，對社交或學術表現多少都有影響。對於要今年準備小一面試的 K3 學生及家長來說，實在會亂了方寸。

Elite 教育中心主理人 Claudia 笑說機會是留給有準備的人，所以別再問她預備升小一面試，是否真的要由零歲開始？

曾是拔萃小學主任，擁有 20 年學校教學經驗的 Claudia，對如何預備升小學面試技巧皆有心得。「若然你問我是有沒有面試訓練攻略，我不會說沒有。但這些雞精班都只是一些重點提醒和備忘，要知道這些面試範圍如汪洋大海般，不會有指定的 model answer 可依。」她說。

▲ 面試會對孩子的英語表達能力有要求，以完整句子作答為宜。(iStock圖片)

面試範圍廣泛

她先以 point form 形式來讓家長們了解其面試範圍：

1.自我認知：自己、家庭和家人、生活習慣、校園生活和同學朋友

2.常識：交通工具、時間、季節、職業、食物等

3.認知能力：數字、顏色、形狀常見物件、常見文字等

4.觀察能力：比較位置、比較先後、分類、觀察圖片等

5思維能力：序列、推理、迷宮、連綫等

她提到這些學習範圍，通常在幼稚園課程內已有涵蓋，而坊間的面試班亦能針對性地加強各種認知及能力。難怪她直言要懂如此廣泛的知識，不由零歲開始步處計劃，又豈有時間呢？！

▲ 語文能力不是一朝一夕能訓練出來，多以一些有報的串字遊戲和孩子玩，引發主動學的興趣。(iStock圖片)

1.基本禮貌自小培養

她不厭其煩地說若家長們能以身作則最理想，簡單例子如要求孩子對人要有禮貌，他們不會一下子就學懂的。「其實不是『吩咐』或『教導』小朋友跟其他人打招呼，而是平日在生活中亦需身教，要明白到有時孩子天性害羞，未能即時適應陌生人，家長們不要過分催逼或擔心，家長持續的待人態度是會感染孩子的。」

所以，自小從一些日常生活小節上做起，讓孩子懂得與周圍的人相處，包括親友或大廈的管理員說早晨、午安、Hello、告別時說拜拜、再見、下次見等。 適當時候說謝謝、對不起， 不打斷別人的說話。並且要鼓勵孩子說話時要眼望對方，面帶微笑等等。

2.要主動表現好奇心

Claudia 強調面試時老師注重的正是有禮貌的孩子，她就是發覺許多來參加面試訓練班的孩子不懂基本禮貌，因而著重這方面的提醒。「第一個印象是很重要的，如孩子懂得發問前先舉手，並懂得在校長或老師示意後才坐下，孩子不要隨便離開椅子等，都是好表現。但又不要過分做作，流露一點孩子真本性，則會較令老師或校長們接受。還有能聽從老師指示，不需要老師重複提醒，便能夠迅速地聽從及完成其指示，也會加分的。」

她又提到不少名校面試的主要目的，並非考驗小朋友能否說出答案，而是想查考他們在回答問題時的反應。所以就算不懂回答，也要保持鎮定，明確地表示自己渴望尋求答案，因為主動好奇，才是老師留意的重點。

▲ 家長平日多和孩子一起看圖書及說故事，學習之餘也是很好的親子時間。(iStock圖片)

3.增強表達能力

除此之外，這些面試也會對孩子的英語表達能力有要求，所以她提醒孩子盡量不要以單字作答，才可以顯出孩子的基本語文組織能力，最理想是能以完整英語句子作答。

「語文能力不是一朝一夕能訓練出來，因此家長平日多和孩子一起看圖書及說故事，是提升孩子語文能力的不二之選。例如可以多用圖畫引導孩子表達圖畫中含義，從而訓練說話技巧。閱讀圖書方面，家長則可引導孩子先討論圖畫，嘗試估計故事內容，然後才看文字。看完故事後，可問一些理解及邏輯性問題，讓他們友多作思考。」

▲ 主動是孩子最易在面試時得老師歡心的行為之一。(iStock圖片)

她續說當孩子說話時，家長應盡量聆聽和尊重，這也是可增強孩子表達的意願和信心。「其實透過不同方式作切入點，持之以恆來培育孩子各方面的才能，培養他們主動學習的興趣，無論是否用作未來的各種面試之用，對孩子的發展也是利多於弊。」

記者：郭秀芳