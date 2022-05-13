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【剛好】Gin Lee三個不同造型拍MV　靠生酮飲食塑出好身型

娛樂 15:42 2022/05/13

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

Gin Lee華麗風拍MV。

Gin Lee近日推出新歌《剛好》，為表達歌曲中的自愛自強信息，MV中亦化身為「剛好學會」（Just Fight Club）內的人生大師，為在愛情中失意的女生作出心靈指引，對自己不好的男生，要斷然懂得灑脫說不，若學識愛自己的優點，在某個時候自然會遇到適當的人。

Gin 在這個色彩繽紛奪目的MV以不同華麗形象出現，展示出堅強硬朗，又不失關懷備至的一面，而 MV中的六位女演員，也跟從Gin在不同訓練中學習潛心等待，修心養性，及練習花藝、泡茶、練武，成為更好的人。

化身人生導師。

MV在一個充滿東方元素的古色古香大宅拍攝，配合Gin的人生大師角色，亦有不同亮麗服裝去配搭，包括一襲鮮橙色長衣配上黑色鬱金香耳環，又以沉色的套裙搭配誇張頭飾，以及一套霸氣西裝褸，盡顯不同的形象。

教女生自愛。

Gin解說：「每一套衫都各有特色，帶出不同的性格，各位歌迷都可數數我在MV有幾多個造型出現啦！」為以最佳狀態拍MV，Gin事前都以生酮飲食加上努力運動，維持最fit身型亮相。她笑言：「拍完MV，都要獎勵自己，食個滑蛋三寶(走飯)，雖都是生酮，但比平時食好少少吧。希望大家看完MV都好開心，覺得人生好有希望。」

最新影片：葛綽瑤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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