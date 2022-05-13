【食腦喪B】何廣沛變身「救世主」　林凱恩穿緊身戰衣踩Roller打喪屍勁吸睛　

▲ 《食腦喪B》

由吳冠宇（十仔）監製的喪屍喜劇《食腦喪B》，今晚播出大結局。今晚劇情講述史丹（黎振燁飾）救子心切，醉心研究喪屍基因，結果令喪屍病毒蔓延全港，災情最嚴重的香港島更被迫封島隔離，儼如死城。

《食腦喪B》大結局繼續延續搞笑風格，「喪B」余陽光（何廣沛飾）在喪屍圍城期間、因一次意外昏迷了半年，醒來後發現自己滿面鬍鬚，並遭大量生還者「供奉」，非常搞笑。

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其實喪B在劇中真的是「救世主」般的存在，皆因他身上一直存在着喪屍疫苗，到底喪B最終能否扭轉乾坤、拯救香港？就要密切留意今晚大結局。

大結局的打喪屍場口亦相當有睇頭，其中以「C妹」余晚霞（林凱恩飾）表現最為吸睛，以緊身戰衣上陣的「C妹」踩住Roller、拿着棒球棍，在街頭與喪屍廝殺，型格十足！據知林凱恩為了這一幕，苦練踩Roller近兩個月，並在佈滿油漬、凹凸不平的後巷拍攝，期間更不慎跌倒及撞傷，認真辛苦。

營造死城效果

談到「喪屍圍城」場口，監製十仔透露共找了30名演員扮喪屍進行拍攝，每個喪屍上妝要花最少30分鐘，十仔指該場口拍攝難度頗高：「我哋搵咗藝員訓練班同學仔同埋臨時演員嚟扮喪屍，拍攝前要教佢哋做一啲喪屍動作，呢方面要花的工夫同時間。」

十仔續指為營造出港島區被封城後有死城效果，劇組凌晨3時便出發到港島區作事前準備：「時間係一個好大限制，因為一去到朝早8點鐘返工時間，街上就開始多人。」

此外他續稱：「同埋要提前去布置條街，因為想做到廢墟嘅感覺，所以時間方面要計劃得好好。其實都拍到少量嘅街坊同車，最後要用後期CG抹走。」