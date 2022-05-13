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【動物守衛隊】與沈殷怡深夜到訪24小時動物醫院　徐㴓喬籲對寵物獻愛與責任

娛樂 16:03 2022/05/13

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沈殷怡與徐㴓喬首合作ViuTV節目《動物守衛隊》。

ViuTV節目《動物守衛隊》兩位主持沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）首次合作，節目內到訪不同專門為動物而設的店舖上班實習，例如流浪動物中心、珍禽異獸中心、動物醫院等等，體驗接觸不同類型的動物，學習專業方法來照顧動物的日常生活。兩位從照顧動物的「生、老、病、死」體會生命可貴，宣揚愛惜每個生命的重要訊息。

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深夜到訪動物醫院

第一集，Shirley與Asha帶領觀眾到訪24小時動物醫院，了解深夜的動物拯救工作，體驗獸醫如何分秒必爭，透過經驗和檢查，為動物定出最合適的治療方案。

Shirley接受訪問時就談到自己曾經養過寵物，在緊急情況下需要睇醫生，但最後寵物都離開了她，所以她明白生病寵物若果得不到即時的治療，會為主人帶來遺憾。她指出廿四小時動物醫院的存在非常珍貴，就像守護神一般。

Asha亦藉着節目呼籲各位主人，對寵物要獻出責任和愛，如果動物有事，切勿猶豫，要即刻睇相熟的獸醫，不要耽誤治療良機。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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