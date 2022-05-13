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【危險駕駛】私家車疑失控剷石壆逆線行　司機涉危駕被捕

社會 15:50 2022/05/13

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(車cam L（香港群組）FB影片截圖)

警方今日（13日）表示，留意到網上流傳一段短片，片中一輛紅色私家車於5月7日下午約4時20分，沿清水灣道左轉入新清水灣道南行線期間懷疑失控，撞到路中心分隔石壆，該輛私家車其後駛過石壆，駛入新清水灣道北行線調頭離開。意外中無人受傷。

警方指，高度重視案件，並由東九龍總區交通部主動跟進調查。東九龍總區交通部人員隨即鎖定該名違例司機的身份，在牛頭角拘捕該名57歲姓吳男司機涉嫌「危險駕駛」，他已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

警方重申，上述罔顧法紀的危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款25000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年；另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛十分。

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責任編輯：余思嵐

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