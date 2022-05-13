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【食肆確診】上環星月樓爆疫30人確診　衞生署籲5月7日曾訪者接受檢測

社會 16:50 2022/05/13

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上環星月樓。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（13日）出席記者會，交代最新疫情。

食衞局昨晚（12日）突然將上環星月樓納入強制檢測公告，今早（13日）衞生署及機電署等部門，到星月樓視察。張竹君指，5月7日晚上6至7時涉及29名食客、1名職員確診，年齡介乎8至117歲。當晚共有200名食客、50職員須強檢，以3樓為主，正研究座位關係，亦已檢取48個環境樣本，機電署會研究氣流關係。

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記者：蘇文軒

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