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【端午節2022】四季酒店龍景軒推新口味端午糉　$438入手兩款糉＋早鳥優惠85折

休閒消費 15:52 2022/05/13

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四季酒店龍景軒推出新口味端午糉子。（圖片由酒店提供）

慶祝端午節少不了品嚐糉子，香港四季酒店中菜餐廳龍景軒將於這個端午節推出兩款糉子禮盒，包括麥米花生蓮蓉鹼水桂花糉、雞樅菌元貝響螺糉，另外還有多年來受歡迎的鮑魚瑤柱有機五穀糉。

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酒店中菜行政總廚陳恩德及其團隊創作了兩款新口味糭子，麥米花生蓮蓉鹼水桂花糉是一款甜糉，靈感來自傳統的麥米花生露甜品。這款糉子的蓮蓉內餡刻意煮成流心狀，而麥米和花生在加入糯米前會先蒸煮兩小時。享用時，大家可添加一些附送的桂花蜜。

另一款新口味是雞樅菌元貝響螺糉，這款鹹味糉用上矜貴食材，當中的響螺先切成小粒，再加到糯米中，為糉子帶來嚼感，雞樅菌更帶輕微的辣度。

（圖片由酒店提供）

價錢：港幣438元，即可享用到這兩款新糉，每隻糉淨重約225克。禮盒亦包括雪片蜜蘭單叢茶葉一盒。

招牌糉——鮑魚瑤柱有機五穀糉，食材包括兩隻南非鮑魚、脆皮燒肉、燒鵝、豬肉、冬菇和鹹蛋黃，此糉亦採用有機十穀米，美味之餘亦更添纖維和營養。

價錢：港幣498元，每隻糉淨重約750克，足夠四人食用。禮盒亦包括雪片蜜蘭單叢茶葉一盒。

龍景軒指所有糉子均以大火煮至少4小時，再以慢火煮10小時。

按此訂購龍景軒的端午糉禮盒。

於5月18日或之前訂購，可享85折早鳥優惠，售完即止。

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