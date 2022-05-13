【牛津研究】飲牛奶恐增致癌風險　日飲50克牛奶乳癌風險增17%

▲ 有研究顯示，每天多攝取50克牛奶，總體癌症風險會提高7%。

牛奶是許多人的日常飲品，近日英國牛津大學，聯合中國醫學科學院及北京大學的研究人員合作，以乳製品攝入與患癌風險增加有否關聯為主題，針對51萬人進行11年隨訪。

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該項研究在醫學期刊《BMC Medicine》上發表，研究由2004至2008年間進行，從中國10個不同地區中，招募了逾51萬名30至79歲、沒有癌症病史的參與者（59%女性，41%男性）。

其中20.4%人士經常食用乳製品，平均一周最少攝入一次，每天平均攝入量為80.8克；另有68.5%的人從不或很少食用乳製品；以整體參與者來計算，平均乳製品攝入量為每天37.9克。

研究結果顯示，經常食用乳製品的人士，癌症總體發病風險提高9%，肝癌發病風險提高18%，女性乳腺癌風險提高22%。而每天多攝取50克牛奶，總體癌症風險會提高7%，肝癌風險提升12%，女性乳腺癌風險則會提高17%。

研究人員指出，乳製品中的飽和脂肪酸及反式脂肪酸，或會增加患上肝癌的風險。至於牛奶中所含的脂溶性性激素，也是導致乳腺癌的風險因素。

該項研究首席作者Maria Kakkoura表示，這是首項調查中國人群中乳製品與癌症風險之間聯繫的重要研究，需要進一步研究來驗證這些發現是否存在因果關係。

而研究的另一作者杜懷東亦補充，雖然這些研究結果表明經常食用乳製品和某些癌症之間可能存在關聯，但必須注意乳製品是蛋白質、維生素和礦物質的主要來源，僅靠當前研究結果而減少攝入乳製品是不明智。

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責任編輯：羅嘉欣