【人美心善】真正美麗的人相由心生　李韡玲︰自信有教養就會漂亮

▲ 父母培養孩子有自信及善良的心，自然會有漂亮的容貌。（i-stock圖片）

歲月催人，容顏當然會老去，能夠有老去的一天，是一種福份。日本作家村上春樹說：「老去的是年齡，不老的是氣質。」最驚是人又老、氣質又無，尤其是男人，一個不留神就變了dirty old man。一位長輩說過，人有兩種面貌，一種是外在的容顏，另一種是精神長相。這個精神長相一如村上春樹所言，是要培養的。

如何培養？譬如說，每一刻都要整齊清潔，髮式衣着要恰如其份，不能油膩膩、不能有體臭。在穿戴方面，除非你是出家人，否則，最好要有點時尚感，例如常掛着笑容、表現得寬容大度。微笑是治癒一切的良藥，讓對方安心，令自己漂亮。

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漂亮又不一定單指容貌，一個人臉上永遠揚着自信，就能增強自己的氣場、魅力，讓臉容發光，做事不會畏首畏尾。又例如，培養一顆善良的心、悲天憫人的心，正所謂相由心生，心善則貌美。又例如教養，要有一顆知恩心，永遠感謝曾經栽培過你的人，感激的方法就是莫做「親者痛、仇者快」的事。

智者說，教養是人的第二張臉，要懂得知所進退、適可而止。Enough is enough，例如：學養，腹有詩書氣自華，學識必須不斷增加的。所謂豐富的學養，令人變得堅定無懼，一如蘇軾所言：「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生」，夠瀟洒。

原文刊登於《香港經濟日報》，原題為「微笑是治癒一切的良藥」

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