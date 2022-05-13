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【奶茶惹禍】24歲男日飲4杯奶茶血液呈牛奶狀　腹痛嘔吐血糖超標4倍入院險喪命

健康 16:47 2022/05/13

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24歲男子每天喝4杯奶茶，導致出現高血糖、高血脂問題，腹痛、嘔吐，險些喪命。

喝奶茶等台式飲品要適可而止。廣西一名24歲男子因每日喝4杯奶茶，近日因腹痛、嘔吐求醫，檢查後發現血糖超標4倍以上，身體出現多種老年病，被送入深切治療部，險些喪命。

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綜合內媒報道，5月3日，廣西柳州一名24歲男子因突然腹痛、噁心、嘔吐，往醫院求診。經檢查後，醫生發現他血糖值高達48.8，超出標準4倍以上，而且抽出來的血液呈乳糜状，反映高血脂問題嚴重。

同時，該男子亦被驗出糖尿病酮症酸中毒、急性腎損傷、高鉀血症、高血壓、高尿酸、脂肪肝、心律失常、急性胰腺炎等病，因有性命危險，隨即被轉往深切治療部。醫院的重症監護病區副主任醫生表示，自己是首次遇到這麼年輕就患有很多老年病的患者，「是60多歲的人才有的病」。

問診後得知，該男子自2020年打工時，每天至少喝4杯奶茶，有時更要喝6杯才夠。儘管變胖，但他沒多理會，一日飲4杯奶茶的習慣持續至今年4月底，直到出現腹痛、噁心、嘔吐等不適症狀。醫生指，長期飲用大量奶茶等含糖飲品，可致身體器官超出負荷，並引發各種急性、慢性疾病。

【同場加映】常吃高糖食物  易增患胰臟癌風險

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責任編輯：羅嘉欣

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