【3區污水陽性】南區貝沙灣、中西區士美菲路一帶住宅等污水陽性　政府將派20萬套快測包

▲ 政府將向士美菲路一帶住宅派發快測包。（梁偉榮攝）

政府今日（13日）表示，南區、觀塘區及中西區一帶的污水檢測結果呈陽性，而病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約20萬個快速抗原測試包，供市民自行檢測。

涉及的地區如下：

南區：碧瑤灣、貝沙灣（一期）、貝沙灣南岸（二期）、貝沙灣洋房（三期）、貝沙灣南灣（四期）、貝沙山徑洋房（五期）及貝沙灣No.8（六期）

觀塘區：順緻苑、功樂大廈、南康大廈、康利苑、康濤閣、康麗園、景興閣、林景閣、樂意園、海天園、碧麗苑、金豪閣、金麗閣、金龍園、鳳儀大廈、觀塘花園大廈玉蓮臺、順利邨及順安邨

中西區：西寧街、加多近街、爹核士街與士美菲路附近一帶住宅

▲ 西寧街、加多近街、爹核士街與士美菲路附近一帶住宅污水檢測呈陽性。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴