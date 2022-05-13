  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 17:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3區污水陽性】南區貝沙灣、中西區士美菲路一帶住宅等污水陽性　政府將派20萬套快測包

社會 16:44 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

政府將向士美菲路一帶住宅派發快測包。（梁偉榮攝）

政府今日（13日）表示，南區、觀塘區及中西區一帶的污水檢測結果呈陽性，而病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約20萬個快速抗原測試包，供市民自行檢測。

涉及的地區如下：

南區：碧瑤灣、貝沙灣（一期）、貝沙灣南岸（二期）、貝沙灣洋房（三期）、貝沙灣南灣（四期）、貝沙山徑洋房（五期）及貝沙灣No.8（六期）

觀塘區：順緻苑、功樂大廈、南康大廈、康利苑、康濤閣、康麗園、景興閣、林景閣、樂意園、海天園、碧麗苑、金豪閣、金麗閣、金龍園、鳳儀大廈、觀塘花園大廈玉蓮臺、順利邨及順安邨

中西區：西寧街、加多近街、爹核士街與士美菲路附近一帶住宅

西寧街、加多近街、爹核士街與士美菲路附近一帶住宅污水檢測呈陽性。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
【死亡個案】再增3名染疫者病歿　今波疫情累計共9146宗死亡個案
今日 16:44
【死亡個案】再增3名染疫者病歿　今波疫情累計共9146宗死亡個案
【學校快測】3間學校呈報陽性個案　涉及1名學生及2名職員
今日 16:41
【學校快測】3間學校呈報陽性個案　涉及1名學生及2名職員

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
【死亡個案】再增3名染疫者病歿　今波疫情累計共9146宗死亡個案
今日 16:44
【死亡個案】再增3名染疫者病歿　今波疫情累計共9146宗死亡個案
【學校快測】3間學校呈報陽性個案　涉及1名學生及2名職員
今日 16:41
【學校快測】3間學校呈報陽性個案　涉及1名學生及2名職員
疫情 快速測試 快速測試套裝 環境衞生 物業管理 貝沙灣 南灣 衞生防護中心 衞生署 南區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影