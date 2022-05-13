【選舉舞弊】涉2019年區議會選舉舞弊　獨立候選人歐頌賢判監4個半月

▲ 獨立候選人歐頌賢於2019年區議會選舉涉選舉舞弊，今於東區裁判法院被判監4個半月。資料圖片

2019年區議會中西區大學選區落敗的獨立候選人歐頌賢，涉於選舉期間向他人提供歌唱表演及免費書法班以誘使他人投票，早前被廉署起訴兩項選舉舞弊罪。歐早前否認控罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，今（13日）於東區裁判法院被判監4個月2星期。裁判官判刑時指，考慮到選舉的公平、公正及公信力，任何參選人均不會獲輕判，亦有案例指出，法庭需嚴厲對待這類案件。

代表律師求情時指，被告歐頌賢(44歲)背景良好，來自中產家庭，曾參與不同社會服務。被告當時低估法律後果，然而被還押14天後，已受到深刻教訓，承諾不再做任個違法事情。

裁判官判刑時指，被告於案發時參選中西區區議會大學選區選舉，得票127票，最終落敗。被告期間於西營盤港鐵站外，以1,200元請來兩名歌手，作1小時的免費歌唱表演，及以800元聘請書法家擺設攤位教授書法。

裁判官指，社會服務令報告建議被告接受240小時社會服務令，控方早前呈上類同案件判刑資料中，則顯示大部分被告均被判監。裁判官考慮到選舉的公平、公正及公信力，任何參選人均不會獲輕判，有案例指出，法庭需嚴厲對待這類案件。

裁判指被告於港鐵站外舉行歌唱表演及書法班，均吸引不少人觀看，有關判刑需考慮到控罪嚴重性，本案情況不適合緩刑，監禁是唯一選擇，遂就兩罪共判處被告監禁4個月2星期。

報稱工程師的被告歐頌賢，被控1項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為罪，及1項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為罪。控罪指，被告於2019年10月10日及16日，兩度在區議會選舉中作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演及書法班以誘使對方投票予她。

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記者：梁錦麟