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【海濱好去處】東岸公園二期開放有期　即睇新設施列表

社會 16:46 2022/05/13

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

東岸公園第二期將於2026年啟用。（區議會文件圖片）

炮台山東岸公園第一期開放半年多，現時已是熱門假日好去處。發展局最新向區議會提交文件指，東岸公園第二期料可於2026年竣工，屆時將設有嬉水設施、社區園圃花園等設施。

據文件指出，擬建的東岸公園第二期將包括以下設施：

  • 園景花園
  • 海濱長廊
  • 設有座椅的避雨亭和涼亭
  • 餐廳及兩個小食亭
  • 為兒童，成人及長者所提供的創新並具特色的遊樂設施及健身器材
  • 戶外健身場地
  • 可用作與行人共融的單車徑及相關單車配套設施
  • 多用途草坪(可用作如太極、瑜伽和展覽活動等用途)
  • 滑板運動場
  • 寵物公園
  • 位於防波堤的觀景台
  • 互動並具特色的嬉水設施
  • 位於中環及灣仔繞道東面入口上蓋的社區園圃花園

發展局指，如工程如期獲立法會撥款，工程最早可望於2023年內開展，整個工程可望於2026年完成。

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責任編輯：陳梓蔚

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