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【Between Us】紅館騷優先訂票火速售罄　鄭欣宜眼濕濕拍片送心答謝樂迷

娛樂 17:21 2022/05/13

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（instagram圖片）

鄭欣宜（Joyce）上月宣布舉行人生第二次紅館個人演唱會《Between Us演唱會2022》，信用卡優先訂票於今早10時開賣，短短3小時火速售罄。Joyce感謝樂迷的支持，得知門票極速被搶光的消息，她更感動到眼濕濕。

Joyce鄭欣宜上月宣布將於今年6月10至12日，假紅館舉行一連三場《Between Us鄭欣宜演唱會2022》，今天（13號）早上東亞銀行舉行信用卡優先訂票活動，反應熱列，於短短3小時內火速售罄，同時宣布將於下周三（18日）公開發售。

（instagram圖片）

得到歌迷大力支持，Joyce在其個人instagram的限時動態拍片答謝送上「心心」。只見她眼有淚光，雖然沒有講話，但感激之情，一切盡在不言中。

（大會提供）

【演唱會詳情】
《Between Us鄭欣宜演唱會2022）
日期：2022年6月10至12日（星期五/六/日）
時間：8:15pm
地點：紅磡香港體育館
票價：HK$680/HK$480

公開發售門票將於5月18日(上午10時)起於城市售票網發售
網上購票：www.urbtix.hk
信用卡電話購票：2111 5999
票務查詢：3761 6661

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撰文 : TOPick柴犬出動

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