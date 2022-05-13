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影帝查維爾巴頓獲邀出席康城見面會　新作《絕頂好老細》與太太《玩謝天王巨星》同時上映

娛樂 17:12 2022/05/13

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《絕頂好老細》

第75屆康城影展評審團邀請多位國際影壇重量級人馬出席分享會，當中包括曾奪康城影帝的查維爾巴頓（Javier Bardem）、丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、意大利女導演兼編劇（Alice Rohrwacher）、法國女導演（Agnès Jaoui），與電影節觀眾真誠分享從影心得。

查維爾巴頓憑《黎明不會來》（Before Night Falls） 及《情流深海》（The Sea Inside）兩度成為威尼斯影帝。2008年，他在高安兄弟執導的《二百萬奪命奇案》（No Country for Old Men）贏得奧斯卡金像獎最佳男配角；2010年憑《美麗末日》（Biutiful i）登康城影帝寶座。

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至於查維爾巴頓太太彭妮露古絲（enélope Cruz）也是著名影星及康城影后，兩夫婦最近分別主演的兩部西班牙電影《絕頂好老細》（The Good Boss）及《玩謝天王巨星》（Official Competition）剛巧現正同時於香港上映。

查維爾巴頓最新作品《絕頂好老細》獲西班牙金像獎（Goya Awards）6大獎項，並以破紀錄姿態橫掃20項提名，更入選奧斯卡獎「最佳國際影片」初選名單，獲西班牙影評激讚。

《絕頂好老細》

電影講述磅廠老闆白朗高（查維爾巴頓飾）正在迎接當地企業委員會的檢查，希望公司能順利奪得卓越獎。

可是最近被解僱的員工荷西（奧斯卡德拉富思特飾）突然帶著兩個孩子出現，扭盡六壬要求恢復職位，白朗高不惜一切維護磅廠聲譽。

《玩謝天王巨星》

至於查維爾巴頓的太太彭妮露古絲主演的《玩謝天王巨星》獲第78屆威尼斯影展金獅獎提名，電影極盡諷刺影壇之能事，踢爆國際影展最爆一面。

彭妮露古絲飾演鋪張、瘋狂而變態的導演羅娜，她設下一連串光怪陸離的試煉，荷里活型男菲力斯（安東尼奧班達拉斯飾）和偏激的舞台劇演員伊凡（奧斯卡馬提涅茲飾）「鬥戲」!

撰文 : TOPick柴犬出動

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