【MIRROR FC】入會鏡粉可參與MIRROR演唱會抽籤　李澤楷或調整門票供應

▲ 已入會的鏡粉可登記抽籤MIRROR演唱會認購活動。

由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、

陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成的人氣男團MIRROR於5月10日宣布成立官方歌迷會，吸引大量鏡粉報名入會。

MIRROR官方歌迷會今天（5月13日）公布最新消息，表示為已入會的鏡粉預留2500張門票並將舉行抽籤認購活動。

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MIRROR官方社交平台發布帖文，寫道：

【各位MIRO留意！！！】

MIRROR將於7月首次於紅館舉行演唱會，為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，Fan Club已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。

每位MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票2張，到時一齊為MIRROR尖叫🤘🏻🤘🏻

如果你仲未成為MIRO，立即去呢度登記👉🏻 mirrorweare.com/join MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動

網上登記抽籤時段：2022年5月16日中午12時至5月20日晚上11時59分

中籤名額：共2,500 名

參加方法：

- 持有MIRO會籍，並於mirrorweare.com登入

- 於活動頁面內填寫個人資料並登記

- 中籤人士將於5月25日個別收到中籤通知電郵

- 收到中籤通知電郵後可於指定購票時段內購買演唱會門票2張 *注意: 所有前往觀看演唱會的觀眾，須遵守政府公布最新的防疫預防措施及保持適當的社交距離(包括但不限於身處場地期間全程佩戴自備口罩、掃瞄「安心出行」二維碼，及符合「疫苗通行證」的規定)，否則主辦方有權拒絕相關人士進場。除獲豁免人士外，觀眾須在進入場館前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼；亦須符合「疫苗通行證」指示下適用於公眾娛樂場所的規定。所有進入表演場地的人士，必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並按場館人員要求出示相關文件以供掃描。有關「疫苗通行證」最新資訊及接種要求，詳情請參考「疫苗通行證」專題網站（www.vaccinepass.gov.hk）。 本活動受條款及條件約束

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MIRROR官方社交平台又給予鏡粉溫馨提示：「抽籤活動唔係先到先得形式，所有喺登記時段內成功登記嘅MIRO中籤機會都均等，無須搶先登記。所有透過Fan Club購買嘅門票我哋都有方法check到㗎，各位MIRO記得唔好炒黃牛喇。」

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李澤楷：MIRROR正處於收成期

此外，電訊盈科今天（5月13日）舉行股東大會，有股東於會上查詢會否可更容易購入MIRROR演唱會門票，電訊盈科主席李澤楷回應指，公司會再視乎需求及股東利益，考慮未來會否增加演唱會次數及門票供應，以後會作適當調整，令客戶可更易看到演唱會。

他續指，ViuTV的成功不單止靠MIRROR，亦有許多有潛力的藝人，又指ViuTV的發展不錯，EBITDA去年開始轉盈，比預期早兩年。

另外，有股東向李澤楷詢問可否列出12位MIRROR成員名稱，李澤楷未有回答，但他指出，現時MIRROR正處於收成期，而旗下仍有50名藝人正在投資期，他得悉觀眾對藝人的要求高，強調管理團隊每日都會檢視，又預期未來數年內可產生更多海外收入。