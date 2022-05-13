【益生菌】腸道健康影響免疫力 營養師行超市推介富含益生菌食物
保健美顏 18:09 2022/05/13
根據衛生署資料顯示，大腸癌為本港癌症第二大殺手；而維持腸道健康更對人體免疫力有直接影響。因此，從日常飲食習慣中攝取足夠有益腸道的營養素十分重要。澳洲註冊營養師潘卓琳 （啊家）日前在Instagram專頁發佈影片，搜集超市中8款富含益生菌，或能幫助益生菌成長，維持腸道健康的好物；並提醒挑選這些食物時需要特別留意的要素。
最新影片：
|食物
|作用
|Kefir開菲爾
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|泡菜
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|豆類
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|納豆
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|麵豉
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|Kombucha 康普茶
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|蘆筍
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|香蕉
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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。
潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會認可的註冊執業營養師。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram）的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理以及飲食治療改善腸易激綜合症。
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責任編輯：張沛