【益生菌】腸道健康影響免疫力　營養師行超市推介富含益生菌食物

▲ 腸道健康影響免疫力，營養師行超市推介富含益生菌食物。

根據衛生署資料顯示，大腸癌為本港癌症第二大殺手；而維持腸道健康更對人體免疫力有直接影響。因此，從日常飲食習慣中攝取足夠有益腸道的營養素十分重要。澳洲註冊營養師潘卓琳 （啊家）日前在Instagram專頁發佈影片，搜集超市中8款富含益生菌，或能幫助益生菌成長，維持腸道健康的好物；並提醒挑選這些食物時需要特別留意的要素。

最新影片：

食物 作用 Kefir開菲爾 一種發酵飲料，類似yoghurt（酸乳酪）。

經kefir grains發酵過後含豐富多樣益生菌。 泡菜 由於產品鈉含量可高達1300毫克/100克，因此需要留意鈉含量。

建議購買時選擇鈉含量最低者；影片中所示均屬較低鈉選擇。 豆類 含豐富營養素及膳食纖維

水溶性膳食纖維作爲益生元，助長益生菌。 納豆 減慢消化速度、改善腸道環境及屏障，有益腸道健康。 麵豉 鈉含量高，患有高血壓、心血管疾病人士需特別留意。

建議選擇低鈉/減鹽版本 Kombucha 康普茶 一種含碳酸、經酵母和糖發酵而成的茶

味酸，包含幾種可能具有益生菌功能的乳酸菌

部分品牌糖含量較高，建議挑選糖含量較低款 蘆筍 含菊糖（Inulin），屬於不能被人體消化吸收的碳水化合物。

能夠被腸道益生菌利用，幫助腸道益生菌生長繁殖。 香蕉 所含抗性澱粉，不能被人體消化吸收。

能夠幫助腸道益菌生長繁殖，改善腸道微生態。

推薦：青色蕉

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內容獲「澳洲註冊營養師 潘卓琳 （啊家）」授權轉載。

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會認可的註冊執業營養師。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram）的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理以及飲食治療改善腸易激綜合症。

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責任編輯：張沛