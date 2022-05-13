【公海遊】皇家加勒比研復航　旅業指籌備需時料暑假後推出

▲ 皇家加勒比研復航，旅業料籌備需時難暑假推出。（皇家加勒比提供）

公海遊下星期四（19日）可以復辦，惟業界估計暑假也未能出海，呼籲政府制訂停航的「熔斷機制」，增加船公司來港的信心。業界表示郵輪公司有意返港推出行程，但復航準備需時，加上正與當局商討船上的防疫要求，或未能趕及暑假推出行程，皇家加勒比稱正部署航程，並與當局進行討論，期待政府進一步放寬應變機制。

下周四第二階段放寬社交距離措施，當中包括可重啟公海遊，不過本地已沒有郵輪公司營辦。政府今年初因第五波疫情暫停公海遊，隨後船公司皇家加勒比撤出香港，將海洋光譜號調往新加坡。另一艘郵輪雲頂夢號的母公司星夢郵輪，更在1月中申請清盤。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，皇家加勒比正與港府洽談復航的安排，仍在調整船上實施的防疫措施，加上船公司宣傳行程及接受報名需時，預計需要3個月時間準備，故未能趕及暑假推出航程。他又指，去年郵輪出現船員復陽等個案，令郵輪需要停航21日，形容措施「太辣」，呼籲當局制訂像航空業般的停航「熔斷機制」，給予業界清晰的指引，按乘客確診比例才需要停航，可平衡船公司營運與公共衞生的利益。

皇家加勒比回應本網查詢指，歡迎港府逐步放寬社交距離措施，包括允許遊輪恢復營運，也很高興得到香港旅遊發展局的持續支持，特別是最新的郵輪「賞您遊」計劃。正與當局就恢復遊輪的可能性進行密切討論，並期待政府再放寬應變機制。

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記者：陳麗娜