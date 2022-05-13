【學校快訊】九龍真光中學150周年校慶　辦價值觀教育活動雲集800老師交流

▲ 九龍真光中學與教育局及香港大學於協辦「價值觀教育」教育薈萃。（學校提供相片）

傳統名校九龍真光中學（下稱九真）向來重視培育學生品格，教育局近年亦推廣價值觀教育，適逢九真150周年校慶，該校與教育局及香港大學於上周協辦「價值觀教育」教育薈萃，當天近800名教師於線上線下交流真知灼見，攜手推動價值觀教育。

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是次教育薈萃於5月7日在九龍真光中學舉行，獲教育局副秘書長（課程及質素保證科）康陳翠華女士親臨致辭，並由香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝教授擔任主講嘉賓，主題為「正向教育與學童精神健康」。

當天共設15場小組分享會，交流如何靈活結合課堂內外的學習，從而培育學生正面價值觀，實踐良好行為。教育同業亦藉此良機交流互益，砥礪駢進。

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出版幼兒品德教育叢書

九龍真光中學於1872年在廣州創校，致力發揚基督博愛精神及中華文化，並以立德樹仁為使命。適逢校慶，九真籌辧徵文比賽，並改編中學組別的得獎作品，出版幼兒品德教育叢書，一套四本。

透過校園生活小故事施行愛的教育，啟導學生關愛、守公德、重堅持、求卓越，將教學理念貫徹於中、小、幼施行。九真於下學年將舉行故事演講比賽及圍讀工作坊，藉此帶領兒童走進故事世界，既能提升語文能力，亦能涵養品德，促進全人發展。

以下為幼兒品德教育叢書的短片，有英、粵、普版本，掃描以下二維碼詳細瀏覽︰

奇妙的金幣巧克力（粵語）

奇妙的金幣巧克力（普通話）

The Bee Conductor（英語）

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責任編輯︰林綺玲