【產後減肥】健康飲食勤做運動　梁諾妍2個半月減14磅：千祈唔好放棄自己

▲ 梁諾妍細了一個碼！

藝人洪永城（Tony）與老婆梁諾妍（Inez）的愛情結晶於去年12月出世，由於Inez是開刀關係，就算坐完月都不能即刻運動修身，一向是健康運動型靚女的她，因為懷孕而暴肥了27磅，不過其實她在懷孕期一向有做運動，到懷孕8個月後就散步同做伸展運動為主，由於孕期特別喜歡吃甜點，所以脂肪比例高了很多，到囡囡出世後，只是輕回10磅，即是還有17磅要減。

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而在坐月期間，為了餵人奶需要進補和充夠休息，她就：「成個人又肥又腫，脂肪比例上到31%好驚人。」不過樂觀的她不介意，更已接受了人生最肥的日子，直到開完刀5星期後，她才開始有少量運動，但由於傷口仍未復原，所以只是從飲食著手，開始清淡飲食。

不過沒有運動下，努力了兩星期，體重跟脂肪都沒有任何改變，但她就自我鼓勵不要放棄，更呼籲正在減肥的人不要放棄：

過咗呢個過渡期，身體機能所有種種都會慢慢變好。

「千祈唔好放棄自己」

及後她再加運動，每星期4日或以上，用30-60分鐘去跑步或在家做運動，慢慢pick up返個運動節奏+飲食習慣，用了3個月時間，脂肪比例就由31%跌至23.5%：她興奮地說：

進度比我想像中快，而我一直都冇急住去減磅，反而係我每次都好期待去做運動，自自然然身型就好起來啦，當然呢個仲未係一個理想嘅數字，始終都係生完4個月，一心急好快會反彈肥番㗎，所以真係唔急得。

Inez更附上減肥前後對比圖，圖中所見，雖然只是減了14磅，數字不算驚人，但全身細了一個碼，連面都細了，更開始見到腹肌，她透露上星期開始已紮肚：「始終生完盆骨闊咗做運動真係未必可以收番窄個盆骨，等我紮完肚再同大家分享成果。」

最後，她更鼓勵減肥的同路人：

千祈唔好放棄自己，我咁樣都冇放棄自己，你哋都可以㗎！希望鼓勵到大家，將運動和健康飲食變成習慣，身體自自然然變得健康有番肌肉線條有安多芬有正能量！人都開心好多！大家要加油啊！

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責任編輯:王明芳