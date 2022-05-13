  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 18:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張國鈞料掌民青局　「文青look」現身引黨友爭相合照

政治 17:54 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

政府架構重組工作，將在新班子上任前完成，特首當選人李家超亦忙於組班，盛傳民建聯張國鈞將執掌重組後的民政及青年事務局，他今日現身時，一身「文青look」，引來多位黨友與其合照，陳克勤在社交平台話，「穿甚麼顏色衫，是反映當事人的心態」，又留下懸念，說「不解釋」。多位黨友留言道喜，直言「明晒」。

現年47歲的張國鈞，有別以往西裝革履，今日身着薄荷綠長風褸現身立法會，格外顯眼，李世榮笑言其如「大粒牛油果」，黨友爭相與其自拍打卡，言語中更是話中有話，暗示張國鈞已成功入主民青局。陳恒鑌說其魅力自然散發，陳學鋒更形容其是「立法會mirror」，而陳克勤就話「穿甚麼顏色衫，是反映當事人的心態！不解釋。」

陳克勤稱，穿什麼顏色衫，是反映當事人的心態。（陳克勤Facebook圖片）

另一位被傳有機會入局的民建聯選委界議員，是葛珮帆，原指其屬意加入創新科技及工業局，不過據聞葛珮帆近日私下改口話自己亦是「環保人」。政圈中人解讀，葛的意思是，如果不去創科局，也可以加入另一個日後成立的環境及生態局。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

李家超會展千人造勢大會　安檢規模體現重視安全？
20:00 2022/05/06
李家超會展千人造勢大會　安檢規模體現重視安全？
自由黨領導層換屆　張宇人頂替鍾國斌任黨魁
20:28 2022/05/10
自由黨領導層換屆　張宇人頂替鍾國斌任黨魁
李家超勝利宣言被屈港獨　鄧炳強：自己都是受害人
16:48 2022/05/11
李家超勝利宣言被屈港獨　鄧炳強：自己都是受害人
【當選特首】李家超指已就重組架構細節與林鄭交換意見　今將到訪司法、立法及中央駐港機構
10:50 2022/05/09
【當選特首】李家超指已就重組架構細節與林鄭交換意見　今將到訪司法、立法及中央駐港機構

你可能感興趣

李家超會展千人造勢大會　安檢規模體現重視安全？
20:00 2022/05/06
李家超會展千人造勢大會　安檢規模體現重視安全？
自由黨領導層換屆　張宇人頂替鍾國斌任黨魁
20:28 2022/05/10
自由黨領導層換屆　張宇人頂替鍾國斌任黨魁
李家超勝利宣言被屈港獨　鄧炳強：自己都是受害人
16:48 2022/05/11
李家超勝利宣言被屈港獨　鄧炳強：自己都是受害人
李家超 民政事務局 陳克勤 葛珮帆 民建聯 張國鈞 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影