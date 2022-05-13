張國鈞料掌民青局　「文青look」現身引黨友爭相合照

政府架構重組工作，將在新班子上任前完成，特首當選人李家超亦忙於組班，盛傳民建聯張國鈞將執掌重組後的民政及青年事務局，他今日現身時，一身「文青look」，引來多位黨友與其合照，陳克勤在社交平台話，「穿甚麼顏色衫，是反映當事人的心態」，又留下懸念，說「不解釋」。多位黨友留言道喜，直言「明晒」。

現年47歲的張國鈞，有別以往西裝革履，今日身着薄荷綠長風褸現身立法會，格外顯眼，李世榮笑言其如「大粒牛油果」，黨友爭相與其自拍打卡，言語中更是話中有話，暗示張國鈞已成功入主民青局。陳恒鑌說其魅力自然散發，陳學鋒更形容其是「立法會mirror」，而陳克勤就話「穿甚麼顏色衫，是反映當事人的心態！不解釋。」

▲ 陳克勤稱，穿什麼顏色衫，是反映當事人的心態。（陳克勤Facebook圖片）

另一位被傳有機會入局的民建聯選委界議員，是葛珮帆，原指其屬意加入創新科技及工業局，不過據聞葛珮帆近日私下改口話自己亦是「環保人」。政圈中人解讀，葛的意思是，如果不去創科局，也可以加入另一個日後成立的環境及生態局。

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