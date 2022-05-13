【非法收佣】三跑工頭及工人涉索取回佣　廉署落案起訴3人

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廉政公署今日（13日）落案起訴香港國際機場第三跑道項目(「三跑」項目)分判商兩名「工頭」及一名建築工人，控告他們涉嫌向５名水喉工及棚架工索取及收受非法回佣最少共逾８萬元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今累計控告9人。3名被告獲廉署准予保釋，將於下星期二在西九龍裁判法院答辯。



廉署去年採取執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的不法行為，並成功檢控六名人士，在「三跑」項目工地向11名木工收取非法回佣。廉署向律政司徵詢法律意見後，今日再分兩宗案件起訴另外三人。



被告朱冠輝，49歲，德鑄工程有限公司(德鑄)前「工頭」，被控共13項罪名，即10項代理人接受利益，及三項代理人索取利益，均違反《防止賄賂條例》第9(1)條。被告庄恢濤，31歲，德鑄「工頭」；及周生，57，德鑄前建築工人，被控共六項罪名，即四項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)條；以及兩項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。



德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。朱冠輝及庄恢濤任職「工頭」，各帶領其小組的建築工人，在項目工地分別進行水管及搭建棚架工程。周生是庄恢濤小組內的棚架工。



首宗案件發生於2020年8月至12月期間。控罪指朱冠輝涉嫌無合法權限或合理辯解，向其小組內三名水喉工，索取每個工作天50元至200元不等的非法回佣，並從三人接受非法回佣共逾12,000元，作為協助他們受僱及繼續受僱於德鑄，以及傾向優待其中一人的誘因或報酬。



另一宗案件發生於2020年9月至2021年6月期間。庄恢濤及周生涉嫌與組內一名棚架工串謀，使該兩名被告在無合法權限或合理辯解下，從該棚架工接受非法回佣共逾43,000元，作為協助對方受僱及繼續受僱於德鑄的誘因或報酬。



控罪又指庄恢濤涉嫌就聘用組內另一名棚架工，從對方接受非法回佣共逾21,000元。庄恢濤又涉嫌串謀上述兩名棚架工，就其中一人的聘用事宜從對方接受非法回佣3,500元。

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責任編輯：余思嵐