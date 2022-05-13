【大鼠戊肝】55歲大埔圍村男子感染大鼠戊型肝炎　食環署指其居所有少量鼠跡

▲ 衞生防護中心表示，一名55歲患長期病患的男子感染大鼠戊型肝炎個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，一名55歲患長期病患的男子感染大鼠戊型肝炎，當局正調查其感染源頭及途徑。

衞生防護中心表示，該名55歲男子到威爾斯親王醫院進行治療期間，發現出現肝功能異常，其血液樣本經化驗後，證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。他居於大埔圍頭村，未有接觸過齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，現時情況穩定，有關個案亦已通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組。

食環署回覆指，今日已派員到患者居所及其附近視察該處一帶的衞生情況，於患者居所發現少量鼠跡，其居所附近一帶則未有發現明顯鼠患情況；將清洗附近街道和進行鼠患調查，已加強相關地點的滅鼠工作。

據衞生防護中心數據，本港2018年至今共錄得16宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，今年錄得1宗、2020年錄得7宗、2019年有6宗，而2018則有2宗。

中心解釋，人類感染大鼠戊肝確實傳播途徑未明，或經進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物而受感染。

發言人提醒，要預防戊型肝炎感染，應保持良好的個人、食物及環境衞生；由於家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒，市民應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居。高危人士，例如有嚴重長期病患的長者，尤其曾接受器官移植的人士、懷孕婦女、慢性肝病患者和G6PD缺乏症患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，應加倍小心。



另外，齧齒動物，如老鼠等，可直接或間接傳播多種疾病給人類。衞生防護中心提醒，市民應在居住環境中，除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭，並妥善儲存食物，避免接觸齧齒動物及受其排泄物污染的地方。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴