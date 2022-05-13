【網絡欺凌】姜麗文連發4帖文自揭受網上欺凌　情緒受困擾：如果你不喜歡我請轉台

▲ 姜麗文發文令人擔心！

近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「Liza」一角成功入屋的姜麗文（Lesley），給人感覺性格樂觀，但原來她8年前曾因情傷確診患上嚴重的抑鬱症，更曾3度自殺。

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自揭被網上欺凌

近日Lesley在IG限時動態連發4篇以英文留言自揭受到網上欺凌，情緒大受困擾：「人有時候真的很刻薄，對於任何認識我的人來說，電視上的我和真實的我幾乎是一樣的，我不是在表演或裝腔作勢。如果你不喜歡我，就轉台，我很困惑為甚麼你要抱怨每一集，還花時間在IG找到我，只為了批評和私訊我指斥我說話、任何行為方式？」

她又指不得不停止收看自己的烹飪節目，因為當她看到自己時，感到非常難過：「我一向都很興奮、快樂和精力充沛，當世界上有如此多的虛假和黑暗時，我只是真誠地做自己。我明白藝人要承受仇恨，但世界上有瘟疫、戰爭、飢荒、貧困，你們還有很多事情應該要關注，網絡欺凌真的很傷人。」

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Lesley指今次的網絡欺凌令其感到很辛苦，並提醒大家應要對人友善，又表示如果你不是她的粉絲請遠離她：「我只是一個努力工作去追夢的女生，請停止網絡欺凌。原本並不打算講，同時也不想給予欺凌者權力，但我真的從未試過因網上的一些人說了一些話而停止收看自己的節目或作品，可能真的太痛苦，我到底做錯了甚麼？」

她續說：「對於那些對抗抑鬱和焦慮的人，你並不孤單。我們會再次度過難關的，就像我們之前一樣。」

曾患嚴重的抑鬱症 三度自殺

其實2014年Lesley經歷了一段很不如意的感情創傷，確診患上嚴重的抑鬱症，每日也在對抗焦慮和驚恐症中度過，更首次公開提到自己曾三度自殺，故她今次再次發文令不少網友感擔心，又指相信她今次被抨擊，全因近日在TVB 熱播其與三姐合作的《三餸一湯》有關。