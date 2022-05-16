【超市大搜查】日本《LDK》比拼7款潔廁劑　獅王連續3年獲評最佳去污力超強

▲ 日本《LDK》比拼7款潔廁劑，獅王連續3年獲評最佳去污力超強。

疫情下，要時刻保持家居衛生，廁所經常傳出臭味，暗藏大量細菌，應定期清潔，日本雜誌《LDK》測試市面7款廁所清潔劑，比較它們的去污力、附著力和易用程度，當中不少都可以在香港買到。

市面上各式各樣的廁所清潔劑，但購買時應如何挑選？《LDK》比拼7款常見的廁所清潔劑，根據它們的去污力、附著力、易用程度作出評分，找出最強清潔劑，點擊下圖看完整排名：

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當中，「獅王廁所除菌消臭EX」是唯一一款獲1+評級的廁所清潔劑，它已經連續3年被《LDK》評為最佳。「獅王廁所除菌消臭EX」的清潔力強，可去除污垢，且容易塗抹，清潔劑能黏附在馬桶邊緣，每周使用一次，可防止污漬形成。

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浴室清潔劑+潔廁劑主要成分

本港消委會曾發現，市面上的浴室清潔劑（bathroom cleaners）的主要成分有酸性物質（例如檸檬酸）、不同種類的界面活性劑、香料、色素和水，產品一般比較稀，方便直接使用。

潔廁劑（toiletcleaners）則可分為兩類，其中一類的成分和浴室清潔劑類同，都是由酸性物質、界面活性劑和增稠劑等組成，惟各成分所佔的比例與浴室清潔劑不同，以增加某些特定的潔淨效能，例如成分含有強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬，但產品酸鹼值可能低於2，具有腐蝕性。

另一類則含有氯漂白劑、界面活性劑和增稠劑等，產品的酸鹼值一般大於9，屬鹼性並有殺菌和漂白用途。該兩類產品的成分及特性截然不同，消費者應小心檢視成分資料。

產品成分特性+功用+安全性

浴室清潔劑及潔廁劑常見的主要成分、功用及對環境或人體健康的影響，詳細資料見下表：

▲ （資料來源：消委會）

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責任編輯：羅嘉欣